Мужские одиночные соревнования по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх-2026 снова перенесли. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Об изменениях в расписании сообщается на официальном сайте Игр-2026.

Соревнования по лыжной акробатике на ОИ-2026 перенесены

Мужчины должны были провести квалификацию в одиночном турнире, как и женщины, еще во вторник, 17 февраля. Однако тогда обе квалификации отменили в тот день из-за сильного снегопада в Ливиньо.

Женщинам удалось провести квалификацию и финал в среду, 18 февраля. Мужские соревнования были запланированы на четверг, 19 февраля, но их снова перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Новая дата проведения одиночных соревнований по лыжной акробатике – пятница, 20 февраля:

  • первый раунд квалификации – начало в 11:30 по киевскому времени;
  • второй раунд квалификации – начало в 12:15;
  • Финал (розыгрыш медалей) – начало в 14:25.

Напомним, в мужской квалификации Украину представят четверо атлетов: Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.

Женские одиночные соревнования выиграла представительница Китая Сюй Ментао. Ни одна из украинок квалификацию не смогла преодолеть. Лучший результат показала Ангелина Брикина, которая заняла 13 место.

