Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыгрывают 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.

Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

После 13-го соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. Всего представители уже 27 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 16+8+10 = 34 медали;

2. США – 9+12+6 = 27;

3. Италия – 9+5+12 = 26;

4. Франция – 6+8+5 = 19;

5. Нидерланды – 6+7+3 = 16;

6. Швеция – 6+6+3 = 15;

7. Швейцария – 6+4+4 = 14;

8. Германия – 5+8+8 = 21;

9. Австрия – 5+8+5 = 18;

10. Япония – 5+7+12 = 24;

11. Канада – 4+5+6 = 15;

12. Китай – 3+3+4 = 10;

13. Австралия – 3+2+1 = 6;

14. Великобритания – 3+0+0 = 3;

15. Корея – 2+2+3 = 7;

16. Чехия – 2+2+0 = 4;

17. Словения – 2+1+1 = 4;

18. Испания – 1+0+1 = 2;

19. Бразилия – 1+0+0 = 1;

19. Казахстан – 1+0+0 = 1;

21. Польша – 0+3+1 = 4;

22. Новая Зеландия – 0+2+1 = 3;

23. Финляндия – 0+1+4 = 5;

24. Латвия – 0+1+1 = 2;

25. Грузия – 0+1+0 = 1;

26. Болгария – 0+0+2 = 2;

27. Бельгия – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.

