Олимпийские игры-2026: медальный зачет стран
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран. Они разыгрывают 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.
Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта: фигурное катание, биатлон, фристайл, горнолыжный спорт, скелетон, лыжные гонки, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, сноубординг и прыжки с трамплина.
Факты ICTV ведут медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.
Медальный зачет Олимпиады-2026
После 13-го соревновательного дня лидерство в медальном зачете за Норвегией. Всего представители уже 27 команд, участвующих в Олимпиаде, завоевали медали.
- 1. Норвегия – 16+8+10 = 34 медали;
- 2. США – 9+12+6 = 27;
- 3. Италия – 9+5+12 = 26;
- 4. Франция – 6+8+5 = 19;
- 5. Нидерланды – 6+7+3 = 16;
- 6. Швеция – 6+6+3 = 15;
- 7. Швейцария – 6+4+4 = 14;
- 8. Германия – 5+8+8 = 21;
- 9. Австрия – 5+8+5 = 18;
- 10. Япония – 5+7+12 = 24;
- 11. Канада – 4+5+6 = 15;
- 12. Китай – 3+3+4 = 10;
- 13. Австралия – 3+2+1 = 6;
- 14. Великобритания – 3+0+0 = 3;
- 15. Корея – 2+2+3 = 7;
- 16. Чехия – 2+2+0 = 4;
- 17. Словения – 2+1+1 = 4;
- 18. Испания – 1+0+1 = 2;
- 19. Бразилия – 1+0+0 = 1;
- 19. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 21. Польша – 0+3+1 = 4;
- 22. Новая Зеландия – 0+2+1 = 3;
- 23. Финляндия – 0+1+4 = 5;
- 24. Латвия – 0+1+1 = 2;
- 25. Грузия – 0+1+0 = 1;
- 26. Болгария – 0+0+2 = 2;
- 27. Бельгия – 0+0+1 = 1.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.
В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.
На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.
Факты ICTV также писали, где смотреть онлайн трансляцию Олимпийских игр-2026 в Украине.