Церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо состоится в воскресенье, 22 февраля.

Во время шоу состоится символическая передача эстафеты следующей Олимпиаде.

Факты ICTV рассказывают, где и когда в Украине смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2026.

Сейчас смотрят

Церемония закрытия Олимпиады-2026: где состоится

Церемония закрытия Олимпийских игр-2026 состоится в Вероне на античной Арене 22 февраля в 21:00 по киевскому времени.

– Выбор Арены Вероны для проведения церемонии закрытия не случаен… Здесь славное прошлое этого места встречается с будущим спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену для церемонии закрытия Олимпийских игр и церемонии открытия Паралимпийских игр, – отметили в МОК.

Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2026

Церемонию закрытия Олимпийских игр-2026 покажут телерадиокомпания Суспільне и телеканал Eurosport.

Украинские поклонники спорта смогут посмотреть шоу на региональных каналах Суспільного (например Суспільне Ровно, Суспільне Николаев и т.д.), на телеканале Суспільне Спорт, а также на сайте.

Ожидается, что сама церемония продлится примерно 2,5 часа. Как и церемония открытия, шоу будет сопровождаться зрелищными выступлениями.

По данным NBC, будет отмечено влияние Италии на культуру и искусство, а также продемонстрировано “сочетание оперы, музыки, танца, кино, дизайна и технологий”, отмечая приверженность итальянцев творчеству и воплощая “эстетику в эмоции”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.