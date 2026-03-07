Украина завоевала первое золото на Паралимпиаде-2026. Паралимпийский биатлонист Тарас Радь стал чемпионом в спринте (7,5 км) в классе сидя.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на результаты.

Золото на Паралимпийских играх

Так, наш парабиатлонист Тарас Радь с временем 19:55.5 опередил двух представителей Китая в борьбе за золотую медаль. Еще один украинец Василий Кравчук финишировал четвертым с временем 20:27.0.

В этом заезде участвовали еще три украинца:

Александр Алексик девятый с временем 20:55.8;

Павел Баль на 12 месте с временем 21:28.4;

Григорий Шимко на 15 месте с временем 22:33.7.

Для Тараса Радя это второе паралимпийское золото в карьере. На зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине наш спортсмен стал чемпионом гонки на 12,5 км.

Напомним, что Украина получила для участия в зимней Паралимпиаде в Италии 25 лицензий. В соревнованиях примут участие 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гидов.

Ранее сообщалось, что раненые российские военные смогут в будущем участвовать в Паралимпийских играх, заявили в Международном паралимпийском комитете.

Фото: Паралимпийский комитет Украины

