Сборная Украины не будет участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026.

Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины.

Сборная Украины будет блокировать закрытие Паралимпийских игр-2026

Украинская команда продолжает бойкот официальных торжеств Паралимпиады из-за присутствия делегаций России и Беларуси, которым разрешили выступать на соревнованиях под собственными флагами.

Ранее в начале Игр Национальный паралимпийский комитет Украины в полном составе также проигнорировал церемонию открытия по той же причине.

Тогда к бойкоту присоединились представители еще 15 стран, также не посетивших торжества.

В преддверии последнего соревновательного дня украинский паралижник Григорий Вовчинский в эксклюзивном комментарии Общественное Спорт отмечал, что окончательное решение по церемонии закрытия будет принято на общем собрании команды.

– Мы не говорили еще о церемонии закрытия, но я думаю, что позиция наша на 100% ясна, потому что Международный паралимпийский комитет… Нет слов, что здесь происходило. Как здесь эти страны, продолжающие войну до сих пор в Украине. Я не знаю, куда идет этот мир. У меня нет слов. Радость — это то, что нас поддерживает большинство стран, и говорят, что мы с Украиной, и это нормально. Меня лично обнимают очень многие [люди], я со всеми общаюсь. И мое желание таково: я не хочу соревноваться, чтобы были рядом спортсмены из стран-убийц, у меня нет желания, – сказал он.

На Паралимпийских играх-2026 сборная Украины уже завоевала 17 медалей, среди которых три золота.

В медальном зачете украинская команда занимает седьмое место.

Ранее сообщалось, что сборная Украины и еще 16 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026 в знак протеста против допуска спортсменов из России и Беларуси.

Источник : Суспільне

