Женская сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото юношеских Олимпийских игр-2026 в Дакаре.

Финальный матч завершился победой над Венесуэлой со счетом 4:3.

Юношеская Олимпиада-2026: Украина обыграла Венесуэлу в финале

Украинки активно начали решающий матч и на седьмой минуте открыли счёт благодаря добиванию Маргариты Ручки, однако еще до перерыва Эльяниз Пас восстановила равновесие.

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В начале второго тайма Ручка за семь секунд оформила дубль, но на 31-й минуте Валеска Гутельяс вновь сравняла счет.

В конце матча гол Евы Щавинской приблизил сборную Украины к победе, но за 20 секунд до сирены Венесуэла перевела игру в овертайм (3:3), где решающий мяч забила Аделина Власенко.

Украина – Венесуэла 4:3 (1:1)

Голы: Ручка, 7, 21, Щавинская, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агилар, 40

Благодаря победе в этом матче Украина завоевала первое в истории золото юношеских Олимпийских игр по футзалу.

До сих пор сине-желтым не удавалось пройти квалификацию на соревнования с момента дебюта футзала на Играх в 2018 году.

Украинки во второй раз на юношеских Олимпийских играх-2026 обыграли Венесуэлу. Именно против этой команды наши девушки одержали дебютную победу на групповом этапе.

Отметим, что золотая медаль футзалисток стала третьей для украинской команды на юношеских Олимпийских играх. Ранее медали такой же пробы завоевали дзюдоист Хазар Гейдаров и метательница молота Милания Кохан.

Источник : Суспільне

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