Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 22 сентября 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая на 13-м месте. Марта Костюк потеряла две позиции и теперь 28-я.

На одну строчку улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

13. (13). Элина Свитолина – 2 606 очков;

28. (26). Марта Костюк – 1 659 очков;

31. (32). Даяна Ястремская – 1 559 очков;

86. (87). Юлия Стародубцева – 840 очков;

136. (163) Александра Олейникова – 557 очков;

155. (155). Ангелина Калинина – 472 очка;

184. (193). Дарья Снигур – 390 очков;

259. (264). Анастасия Соболева – 268 очков.

Рейтинг WTA от 22 сентября 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 11 225 очков; (2). Ига Свьонтек (Польша) – 8 433 очка; (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очка; (4). Аманда Анисимова (США) – 5 109 очков; (5). Мирра Андреева – 4 793 очка; (6) Мэдисон Киз (США) – 4 579 очков; (7). Джессика Пегула (США) – 4 383 очка; (8). Жасмин Паолини (Италия) – 4 006 очков; (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 003 очка; (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 833 очка.

На этой неделе стартует турнир серии WTA 1000 в китайском Пекине. Также состоится челленджер WTA 125 в Цзиншане (Китай).

