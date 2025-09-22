Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Рейтинг WTA: Свитолина без изменений, потери позиций у Костюк и Ястремской
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 22 сентября 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая на 13-м месте. Марта Костюк потеряла две позиции и теперь 28-я.
На одну строчку улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
- 13. (13). Элина Свитолина – 2 606 очков;
- 28. (26). Марта Костюк – 1 659 очков;
- 31. (32). Даяна Ястремская – 1 559 очков;
- 86. (87). Юлия Стародубцева – 840 очков;
- 136. (163) Александра Олейникова – 557 очков;
- 155. (155). Ангелина Калинина – 472 очка;
- 184. (193). Дарья Снигур – 390 очков;
- 259. (264). Анастасия Соболева – 268 очков.
Рейтинг WTA от 22 сентября 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко – 11 225 очков;
- (2). Ига Свьонтек (Польша) – 8 433 очка;
- (3). Коко Гофф (США) – 7 873 очка;
- (4). Аманда Анисимова (США) – 5 109 очков;
- (5). Мирра Андреева – 4 793 очка;
- (6) Мэдисон Киз (США) – 4 579 очков;
- (7). Джессика Пегула (США) – 4 383 очка;
- (8). Жасмин Паолини (Италия) – 4 006 очков;
- (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 003 очка;
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 833 очка.
На этой неделе стартует турнир серии WTA 1000 в китайском Пекине. Также состоится челленджер WTA 125 в Цзиншане (Китай).
