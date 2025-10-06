Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 6 октября 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся три украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая занимает 13-е место. Марта Костюк поднялась на две позиции и теперь 26-я.

Продолжает оставаться на 31-й позиции Даяна Ястремская, а вот Юлия Стародубцева после серии неудач на турнирах вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 45 мест.

13. (13). Элина Свитолина – 2 606 очков;

26. (28). Марта Костюк – 1 769 очков;

31. (31). Даяна Ястремская – 1 559 очков;

131. (86). Юлия Стародубцева – 605 очков;

139. (136) Александра Олейникова – 548 очков;

159. (155). Ангелина Калинина – 462 очка;

175. (184). Дарья Снигур – 417 очков;

263. (259). Анастасия Соболева – 268 очков.

Рейтинг WTA от 6 октября 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA произошло четыре изменения: американка Джессика Пегула сместила с шестого места свою землячку Мэдисон Киз, а казашка Елена Рыбакина обошла китаянку Чжэн Цинвэнь, которая теперь десятая.

(1). Арина Соболенко – 11 010 очков; (2). Ига Свентек (Польша) – 8 533 очка; (3). Коко Гауфф (США) – 7 263 очка; (4). Аманда Анисимова (США) – 5 989 очков; (5). Мирра Андреева – 4 698 очков; (7). Джессика Пегула (США) – 4 653 очка; (6) Мэдисон Киз (США) – 4 459 очков; (8). Жасмин Паолини (Италия) – 4 156 очков; (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 898 очков; (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3 678 очков.

На этой неделе стартует турнир серии WTA 1000 в китайском Ухане. Также состоится челленджер WTA 125 на Майорке (Испания).

