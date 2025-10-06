Рейтинг WTA: прогресс Костюк, Стародубцева выбыла из первой сотни
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 6 октября 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся три украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая занимает 13-е место. Марта Костюк поднялась на две позиции и теперь 26-я.
Продолжает оставаться на 31-й позиции Даяна Ястремская, а вот Юлия Стародубцева после серии неудач на турнирах вылетела из первой сотни рейтинга, опустившись сразу на 45 мест.
- 13. (13). Элина Свитолина – 2 606 очков;
- 26. (28). Марта Костюк – 1 769 очков;
- 31. (31). Даяна Ястремская – 1 559 очков;
- 131. (86). Юлия Стародубцева – 605 очков;
- 139. (136) Александра Олейникова – 548 очков;
- 159. (155). Ангелина Калинина – 462 очка;
- 175. (184). Дарья Снигур – 417 очков;
- 263. (259). Анастасия Соболева – 268 очков.
Рейтинг WTA от 6 октября 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA произошло четыре изменения: американка Джессика Пегула сместила с шестого места свою землячку Мэдисон Киз, а казашка Елена Рыбакина обошла китаянку Чжэн Цинвэнь, которая теперь десятая.
- (1). Арина Соболенко – 11 010 очков;
- (2). Ига Свентек (Польша) – 8 533 очка;
- (3). Коко Гауфф (США) – 7 263 очка;
- (4). Аманда Анисимова (США) – 5 989 очков;
- (5). Мирра Андреева – 4 698 очков;
- (7). Джессика Пегула (США) – 4 653 очка;
- (6) Мэдисон Киз (США) – 4 459 очков;
- (8). Жасмин Паолини (Италия) – 4 156 очков;
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3 898 очков;
- (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3 678 очков.
На этой неделе стартует турнир серии WTA 1000 в китайском Ухане. Также состоится челленджер WTA 125 на Майорке (Испания).