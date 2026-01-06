На старте турнира ATP 500 в австралийском Брисбене встречались американец Рэйли Опелка и австралиец Дэйн Суини.

Опелка одержал победу над оппонентом в двух сетах со счетом 6:3, 7:5, а сам матч завершился рукопожатием, которое стало вирусным в сети.

Забавное рукопожатие между Опелкой и Суини

После матча Дэйн Суини, рост которого составляет 1,70 метра, решил остроумно закончить встречу.

Чтобы обнять своего соперника, рост которого 2,11 м, он сначала взял стул, поднялся на него у сетки, чтобы сравняться ростом с американцем.

Эта сцена вызвала улыбку на лице Райли Опелки и присутствующей на корте публики.

– Я просто стараюсь не относиться к теннису слишком серьезно. И я сказал своим друзьям, что в конце матча я сделаю то, что сделал Дуди Села. В свое время Села провернул это с Карловичем. Я подумал, что это было довольно забавно, ведь он на 40 сантиметров выше меня, и решил, что это будет довольно смешно, – сказал Суини в комментарии пресс-службе ATP.

Суини имел в виду инцидент на турнире в 2014 году в Боготе, где израильский теннисист Дуди Села сделал то же самое, поднявшись на стул после поражения от значительно более высокого хорвата Иво Карловича.

Этот момент до сих пор остается одним из любимых среди теннисных болельщиков.