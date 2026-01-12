Рейтинг WTA: Свитолина еще ближе к топ-10, Костюк поднялась на шесть позиций
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 27 октября 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и идет на 12-м месте. Марта Костюк благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Брисбене улучшила положение на шесть строчек.
Позиция Даяны Ястремской не изменилась, как и Александры Олейниковой.
- 12. (13). Элина Свитолина – 2 856 очков;
- 20. (26). Марта Костюк – 1 983 очка;
- 27. (27). Даяна Ястремская – 1 610 очков;
- 90. (90). Александра Олейникова – 804 очка;
- 110. (111) Юлия Стародубцева – 701 очко;
- 136. (149). Дарья Снигур – 526 очков;
- 178. (174). Ангелина Калинина – 393 очка;
- 264. (263). Анастасия Соболева – 266 очков;
- 283 (284) Вероника Подрез – 237 очков.
Рейтинг WTA от 12 января 2026 года
В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA произошло шесть изменений: американка Коко Гауфф вернулась на третью строчку, сместив оттуда свою землячку Аманду Анисимову.
Еще одна американка Мэдисон Киз потеряла две позиции и теперь идет девятой. Вместо нее ее обошли итальянка Жасмин Паолини и “нейтральная” Мира Андреева. Десятку рейтинга теперь закрывает швейцарка Белинда Бенчич.
- (1). Арина Соболенко – 10 990 очков;
- (2). Ига Свьонтек (Польша) – 8 328 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) – 6 423 очка;
- (3). Аманда Анисимова (США) – 6 320 очков;
- (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5 850 очков;
- (6). Джессика Пегула (США) – 5 453 очков;
- (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267 очков;
- (9). Мирра Андреева – 4 232 очков;
- (7). Мэдисон Киз (США) – 4 003 очков;
- (11). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3 512 очков.
На этой неделе стартует квалификация на первый в сезоне турнир серии Grand Slam – Australian Open. Также состоятся турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.