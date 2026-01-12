Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 27 октября 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и идет на 12-м месте. Марта Костюк благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Брисбене улучшила положение на шесть строчек.

Позиция Даяны Ястремской не изменилась, как и Александры Олейниковой.

12. (13). Элина Свитолина – 2 856 очков;

20. (26). Марта Костюк – 1 983 очка;

27. (27). Даяна Ястремская – 1 610 очков;

90. (90). Александра Олейникова – 804 очка;

110. (111) Юлия Стародубцева – 701 очко;

136. (149). Дарья Снигур – 526 очков;

178. (174). Ангелина Калинина – 393 очка;

264. (263). Анастасия Соболева – 266 очков;

283 (284) Вероника Подрез – 237 очков.

Рейтинг WTA от 12 января 2026 года

В первой десятке рейтинга WTA в обновленном рейтинге WTA произошло шесть изменений: американка Коко Гауфф вернулась на третью строчку, сместив оттуда свою землячку Аманду Анисимову.

Еще одна американка Мэдисон Киз потеряла две позиции и теперь идет девятой. Вместо нее ее обошли итальянка Жасмин Паолини и “нейтральная” Мира Андреева. Десятку рейтинга теперь закрывает швейцарка Белинда Бенчич.

(1). Арина Соболенко – 10 990 очков; (2). Ига Свьонтек (Польша) – 8 328 очков; (4). Коко Гауфф (США) – 6 423 очка; (3). Аманда Анисимова (США) – 6 320 очков; (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5 850 очков; (6). Джессика Пегула (США) – 5 453 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267 очков; (9). Мирра Андреева – 4 232 очков; (7). Мэдисон Киз (США) – 4 003 очков; (11). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3 512 очков.

На этой неделе стартует квалификация на первый в сезоне турнир серии Grand Slam – Australian Open. Также состоятся турниры WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.