Australian Open-2026: украинки узнали соперниц в первом круге
- Матчи основной сетки Australian Open-2026 стартуют 18 января в Мельбурне.
- Александре Олейниковой досталась действующая чемпионка турнира Мэдисон Киз.
Украинские теннисистки узнали своих соперниц в стартовом круге теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.
Об этом стало известно после жеребьевки турнира, результаты которой предоставил сайт WTA.
Australian Open-2026: с кем сыграют украинки
Церемония жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоялась в Мельбурне.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под 12-м номером, получила в соперницы испанку Кристину Букшу.
Соперницей Марты Костюк (20) станет французская теннисистка Эльза Жакомо, а еще одна посеянная украинка Даяна Ястремская (26) в первом круге сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе.
Не повезло с жеребьевкой Александре Олейниковой, которой на старте соревнований досталась действующая чемпионка австралийского мейджора Мэдисон Киз из США.
Матчи первого круга Australian Open-2026
- Эльза Жакмо (Франция) – Марта Костюк (Украина, 20);
- Элина Свитолина (Украина, 12) – Кристина Букша (Испания);
- Даяна Ястремская (Украина, 26) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- Александра Олейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США, 9);
- Юлия Стародубцева (Украина) – Айла Томлянович (Австралия);
- Ван Синьюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина).
Отметим, что Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина для выхода в основную сетку соревнований преодолели квалификацию. Соревнования основной сетки Australian Open начнутся в воскресенье, 18 января.