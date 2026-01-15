Украинские теннисистки узнали своих соперниц в стартовом круге теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.

Об этом стало известно после жеребьевки турнира, результаты которой предоставил сайт WTA.

Australian Open-2026: с кем сыграют украинки

Церемония жеребьевки основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоялась в Мельбурне.

Сейчас смотрят

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под 12-м номером, получила в соперницы испанку Кристину Букшу.

Соперницей Марты Костюк (20) станет французская теннисистка Эльза Жакомо, а еще одна посеянная украинка Даяна Ястремская (26) в первом круге сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе.

Не повезло с жеребьевкой Александре Олейниковой, которой на старте соревнований досталась действующая чемпионка австралийского мейджора Мэдисон Киз из США.

Матчи первого круга Australian Open-2026

Эльза Жакмо (Франция) – Марта Костюк (Украина, 20);

Элина Свитолина (Украина, 12) – Кристина Букша (Испания);

Даяна Ястремская (Украина, 26) – Елена-Габриэла Русе (Румыния);

Александра Олейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США, 9);

Юлия Стародубцева (Украина) – Айла Томлянович (Австралия);

Ван Синьюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина).

Отметим, что Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина для выхода в основную сетку соревнований преодолели квалификацию. Соревнования основной сетки Australian Open начнутся в воскресенье, 18 января.