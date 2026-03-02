Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 2 марта 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Она находится на девятом месте мирового рейтинга. Также не изменилась позиция Марты Костюк.

В то же время Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур потеряли свои позиции.

А вот Ангелина Калинина благодаря выходу в финал на челленджере в Анталии поднялась на 13 мест.

9. (9). Элина Свитолина – 3 845 очков;

28. (28). Марта Костюк – 1 583 очков;

52. (49). Даяна Ястремская – 1 170 очков;

73. (71). Александра Олейникова – 894 очка;

105. (102) Юлия Стародубцева – 751 очко;

117. (115). Дарья Снигур – 690 очков;

189. (202). Ангелина Калинина – 385 очков;

203. (238) Вероника Подрез – 359 очков;

270. (271). Анастасия Соболева – 255 очков.

Рейтинг WTA от 2 марта 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 10 675 очков; (2). Ига Свьонтек (Польша) – 7 588 очков; (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 253 очка; (4). Коко Гофф (США) – 6 803 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 583 очка; (6). Аманда Анисимова (США) – 6 070 очков; (7) Жасмин Паолини (Италия) – 4 232 очка; (8). Мирра Андреева – 4 001 очко; (9). Элина Свитолина (Украина) – 3 845 очков; (10). Виктория Моко (Канада) – 3 211 очков.

На этой неделе стартует квалификация на турнир WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, а также челленджер WTA 125 Анталья 2 в Турции.

