Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк без изменений, Ястремская продолжает падение
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 2 марта 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Она находится на девятом месте мирового рейтинга. Также не изменилась позиция Марты Костюк.
В то же время Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур потеряли свои позиции.
А вот Ангелина Калинина благодаря выходу в финал на челленджере в Анталии поднялась на 13 мест.
- 9. (9). Элина Свитолина – 3 845 очков;
- 28. (28). Марта Костюк – 1 583 очков;
- 52. (49). Даяна Ястремская – 1 170 очков;
- 73. (71). Александра Олейникова – 894 очка;
- 105. (102) Юлия Стародубцева – 751 очко;
- 117. (115). Дарья Снигур – 690 очков;
- 189. (202). Ангелина Калинина – 385 очков;
- 203. (238) Вероника Подрез – 359 очков;
- 270. (271). Анастасия Соболева – 255 очков.
Рейтинг WTA от 2 марта 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко – 10 675 очков;
- (2). Ига Свьонтек (Польша) – 7 588 очков;
- (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 253 очка;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 803 очка;
- (5). Джессика Пегула (США) – 6 583 очка;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 6 070 очков;
- (7) Жасмин Паолини (Италия) – 4 232 очка;
- (8). Мирра Андреева – 4 001 очко;
- (9). Элина Свитолина (Украина) – 3 845 очков;
- (10). Виктория Моко (Канада) – 3 211 очков.
На этой неделе стартует квалификация на турнир WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, а также челленджер WTA 125 Анталья 2 в Турции.