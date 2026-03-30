Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 30 марта 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Она поднялась на седьмое место в мировом рейтинге. На одну строчку улучшила свою позицию Марта Костюк.

Из первой сотни только Александра Олейникова потеряла позиции, тогда как прогресс достигли Юлия Стародубцева, поднявшись на 19 ступенек, а также Даяна Ястремская.

7. (8). Элина Свитолина – 3 965 очков;

27. (28). Марта Костюк – 1 473 очка;

49. (54). Даяна Ястремская – 1 165 очков;

71. (66). Александра Олейникова – 931 очко;

89. (108) Юлия Стародубцева – 816 очков;

93. (110). Дарья Снигур – 803 очка;

119. (127). Ангелина Калинина – 385 очков;

205. (205) Вероника Подрез – 359 очков.

Рейтинг WTA от 30 марта 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло четыре изменения: американка Коко Гауфф вытеснила из топ-3 Игу Свентек, а украинка Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию, обойдя итальянку Жасмин Паолини.

(1). Арина Соболенко – 11 025 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 108 очков; (4). Коко Гауфф (США) – 7 278 очков; (3). Ига Свентек (Польша) – 7 263 очков; (5). Джессика Пегула (США) – 6 243 очка; (6). Аманда Анисимова (США) – 6 180 очков; (8). Элина Свитолина (Украина) – 3 965 очков; (7) Жасмин Паолини (Италия) – 3 907 очков; (9). Виктория Моко (Канада) – 3 531 очко; (10). Мирра Андреева – 3 121 очко.

На этой неделе состоятся турнир WTA 500 в американском Чарлстоне, а также турнир серии 250 в колумбийской Боготе.

