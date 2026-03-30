Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на седьмое место, Стародубцева снова в топ-100
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 30 марта 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Она поднялась на седьмое место в мировом рейтинге. На одну строчку улучшила свою позицию Марта Костюк.
Из первой сотни только Александра Олейникова потеряла позиции, тогда как прогресс достигли Юлия Стародубцева, поднявшись на 19 ступенек, а также Даяна Ястремская.
- 7. (8). Элина Свитолина – 3 965 очков;
- 27. (28). Марта Костюк – 1 473 очка;
- 49. (54). Даяна Ястремская – 1 165 очков;
- 71. (66). Александра Олейникова – 931 очко;
- 89. (108) Юлия Стародубцева – 816 очков;
- 93. (110). Дарья Снигур – 803 очка;
- 119. (127). Ангелина Калинина – 385 очков;
- 205. (205) Вероника Подрез – 359 очков.
Рейтинг WTA от 30 марта 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло четыре изменения: американка Коко Гауфф вытеснила из топ-3 Игу Свентек, а украинка Элина Свитолина поднялась на седьмую позицию, обойдя итальянку Жасмин Паолини.
- (1). Арина Соболенко – 11 025 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 108 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) – 7 278 очков;
- (3). Ига Свентек (Польша) – 7 263 очков;
- (5). Джессика Пегула (США) – 6 243 очка;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 6 180 очков;
- (8). Элина Свитолина (Украина) – 3 965 очков;
- (7) Жасмин Паолини (Италия) – 3 907 очков;
- (9). Виктория Моко (Канада) – 3 531 очко;
- (10). Мирра Андреева – 3 121 очко.
На этой неделе состоятся турнир WTA 500 в американском Чарлстоне, а также турнир серии 250 в колумбийской Боготе.