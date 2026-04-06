Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 6 апреля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Не изменились также позиции Марты Костюк и Даяны Ястремской.

Наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировала Юлия Стародубцева, которая благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне поднялась на 36 позиций.

7. (7). Элина Свитолина – 3 965 очков;

27. (27). Марта Костюк – 1 473 очка;

49. (49). Даяна Ястремская – 1 172 очка;

53. (89) Юлия Стародубцева – 1 139 очков;

68. (71). Александра Олейникова – 931 очко;

96. (93). Дарья Снигур – 803 очка;

120. (119). Ангелина Калинина – 685 очков;

206. (205) Вероника Подрез – 338 очков.

В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 11 025 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 108 очков; (3). Коко Гауфф (США) – 7 278 очков; (4). Ига Свентек (Польша) – 7 263 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 243 очка; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 995 очков; (7). Элина Свитолина (Украина) – 3 965 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 3 907 очков; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 531 очко; (10). Мирра Андреева – 3 121 очко.

На этой неделе состоится турнир WTA 500 в австрийском Линце, а также турнир серии 250 в Мадриде.

