Рейтинг WTA: Свитолина без изменений, Костюк – потеряла одну позицию
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 13 апреля 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Без изменений также Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
На одну позицию опустилась Марта Костюк, а также потеряла две строчки Александра Олейникова. Из первой сотни выпала Дарья Снигур.
- 27. (28). Марта Костюк – 1 473 очка;
- 49. (49). Даяна Ястремская – 1 200 очков;
- 53. (53) Юлия Стародубцева – 1 139 очков;
- 70. (68). Александра Олейникова – 931 очко;
- 101. (96). Дарья Снигур – 803 очка;
- 107. (120). Ангелина Калинина – 768 очков;
- 209. (206) Вероника Подрез – 335 очков.
Рейтинг WTA от 13 апреля 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: «нейтральная» Мирра Андреева поднялась на девятую позицию, сместив с нее канадку Викторию Мбоко.
- (1). Арина Соболенко – 11 025 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 108 очков;
- (3). Коко Гауфф (США) – 7 278 очков;
- (4). Ига Свентек (Польша) – 7 263 очка;
- (5). Джессика Пегула (США) – 6 243 очка;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 5 995 очков;
- (7). Элина Свитолина (Украина) – 3 965 очков;
- (8) Жасмин Паолини (Италия) – 3 907 очков;
- (10). Мирра Андреева – 3 611 очков;
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 531 очко.
На этой неделе состоится турнир WTA 500 в немецком Штутгарте, а также турнир серии 250 во французском Руане.