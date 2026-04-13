Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 13 апреля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Без изменений также Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

На одну позицию опустилась Марта Костюк, а также потеряла две строчки Александра Олейникова. Из первой сотни выпала Дарья Снигур.

7. (7). Элина Свитолина – 3 965 очков;

27. (28). Марта Костюк – 1 473 очка;

49. (49). Даяна Ястремская – 1 200 очков;

53. (53) Юлия Стародубцева – 1 139 очков;

70. (68). Александра Олейникова – 931 очко;

101. (96). Дарья Снигур – 803 очка;

107. (120). Ангелина Калинина – 768 очков;

209. (206) Вероника Подрез – 335 очков.

Рейтинг WTA от 13 апреля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: «нейтральная» Мирра Андреева поднялась на девятую позицию, сместив с нее канадку Викторию Мбоко.

(1). Арина Соболенко – 11 025 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 108 очков; (3). Коко Гауфф (США) – 7 278 очков; (4). Ига Свентек (Польша) – 7 263 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 243 очка; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 995 очков; (7). Элина Свитолина (Украина) – 3 965 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 3 907 очков; (10). Мирра Андреева – 3 611 очков; (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 531 очко.

На этой неделе состоится турнир WTA 500 в немецком Штутгарте, а также турнир серии 250 во французском Руане.

