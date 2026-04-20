Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок по состоянию на 20 апреля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй – казахстанка Елена Рыбакина, а третьей – американка Коко Гауфф.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина. Благодаря победе на турнире WTA 250 в Руане Марта Костюк поднялась на пять позиций.

Без изменений в рейтинге остались Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова. В первую сотню вернулась Дарья Снигур. На 62 позиции в рейтинге поднялась Вероника Подрез.

7. (7). Элина Свитолина – 3 910 очков;

23. (27). Марта Костюк – 1 722 очка;

49. (49). Даяна Ястремская – 1 200 очков;

53. (53) Юлия Стародубцева – 1 139 очков;

70. (70). Александра Олейникова – 945 очков;

98. (101). Дарья Снигур – 796 очков;

110. (107). Ангелина Калинина – 738 очков;

147. (209) Вероника Подрез – 511 очков.

Рейтинг WTA от 20 апреля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: “нейтральная” Мирра Андреева поднялась на восьмую позицию, сместив с нее итальянку Жасмин Паолини.

(1). Арина Соболенко – 10 895 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 500 очков; (3). Коко Гауфф (США) – 7 279 очков; (4). Ига Свеонтек (Польша) – 7 273 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 136 очков; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 995 очков; (7). Элина Свитолина (Украина) – 3 910 очков; (9). Мирра Андреева – 3 746 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 3 722 очка; (10). Виктория Мбоко (Канада) – 3 531 очко.

На этой неделе состоится турнир WTA 1000 в Мадриде, а также турнир серии 250 в португальском Орейраше.

