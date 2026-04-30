Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Мадриде.

В двух сетах она обыграла чешку Линду Носкову со счетом 7:6 (7:1), 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут, за которые Марта сделала две подачи на вылет, отыграла один из пяти брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

Сейчас смотрят

Первый сет оказался довольно напряженным, ведь теннисистки поочередно выходили вперед с минимальным преимуществом, беря подачу соперницы. В итоге победительница сета определилась на тай-брейке, где украинка одержала верх со счетом 7:1.

Второй сет разворачивался по другому сценарию: Марта не отдала Носковой ни одной своей подачи и оформила три брейка. Сам сет продлился 24 минуты.

Костюк — Носкова: видеообзор матча

Это была первая личная встреча теннисисток на корте.

Победа позволила Костюк повторить личный рекорд на турнирах WTA 1000. Полуфинал этого уровня она ранее достигала только в Индиан-Уэлле в 2024 году.

Следующей соперницей Костюк в Мадриде станет экс-россиянка Анастасия Потапова, которая сейчас выступает под флагом Австрии.

В предыдущем раунде Костюк обыграла американку Кэти Макнелли, а до этого победила пятую ракетку мира Джессику Пегулу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.