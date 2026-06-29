Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 29 июня 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Без изменений осталось и 13-е место у Марты Костюк.

Из топ-50 выпала Александра Олейникова, опустившись на 53-ю строчку. Также потеряла позицию Даяна Ястремская. При этом улучшили свои позиции Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

8. (8). Элина Свитолина – 4 471 очко;

13. (13). Марта Костюк – 3 156 очков;

53. (49). Александра Олейникова – 1 114 очков;

55. (55) Юлия Стародубцева – 1 077 очков;

66. (70). Ангелина Калинина – 1 008 очков;

67. (66). Даяна Ястремская – 995 очков;

77. (78). Дарья Снигур – 928 очков;

145. (144) Вероника Подрез – 530 очков.

Рейтинг WTA от 29 июня 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло три изменения: чешка Линда Носкова выпала из десятки, а на ее место поднялась ее соотечественница Каролина Мухова.

Также на десятую строчку опустилась каналка Виктория Мбоко.

(1). Арина Соболенко – 9 090 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка; (3). Ига Свёнтек (Польша) – 6 409 очков; (4). Джессика Пегула (США) – 5 881 очко; (5). Мирра Андреева – 5 653 очка; (6). Аманда Анисимова (США) – 5 523 очка; (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очков; (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 471 очко; (11) Каролина Мухова (Чехия) – 3 878 очков. (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков.

На этой неделе стартует третий в сезоне турнир серии Grand Slam – Уимблдон.

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