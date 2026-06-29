Рейтинг WTA: позиции украинок перед стартом на Уимблдоне
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 29 июня 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, занимающая восьмое место. Без изменений осталось и 13-е место у Марты Костюк.
Из топ-50 выпала Александра Олейникова, опустившись на 53-ю строчку. Также потеряла позицию Даяна Ястремская. При этом улучшили свои позиции Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
- 8. (8). Элина Свитолина – 4 471 очко;
- 13. (13). Марта Костюк – 3 156 очков;
- 53. (49). Александра Олейникова – 1 114 очков;
- 55. (55) Юлия Стародубцева – 1 077 очков;
- 66. (70). Ангелина Калинина – 1 008 очков;
- 67. (66). Даяна Ястремская – 995 очков;
- 77. (78). Дарья Снигур – 928 очков;
- 145. (144) Вероника Подрез – 530 очков.
Рейтинг WTA от 29 июня 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло три изменения: чешка Линда Носкова выпала из десятки, а на ее место поднялась ее соотечественница Каролина Мухова.
Также на десятую строчку опустилась каналка Виктория Мбоко.
- (1). Арина Соболенко – 9 090 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (3). Ига Свёнтек (Польша) – 6 409 очков;
- (4). Джессика Пегула (США) – 5 881 очко;
- (5). Мирра Андреева – 5 653 очка;
- (6). Аманда Анисимова (США) – 5 523 очка;
- (7). Коко Гофф (США) – 4 879 очков;
- (8). Элина Свитолина (Украина) – 4 471 очко;
- (11) Каролина Мухова (Чехия) – 3 878 очков.
- (9). Виктория Мбоко (Канада) – 3 670 очков.
На этой неделе стартует третий в сезоне турнир серии Grand Slam – Уимблдон.