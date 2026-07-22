Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала всех теннисисток проходить генетическое тестирование на определение пола для участия в турнирах тура WTA.

Об этом сообщает BBC.

WTA введет генетические тесты на пол

Согласно последней редакции правил допуска к женским турнирам, теннисистки должны будут предоставить образец мазка из щеки, крови или слюны для проверки на наличие гена SRY. Этот ген входит в состав Y-хромосомы и определяет развитие мужских половых признаков.

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Тестирование будет проводиться один раз в жизни. В случае отрицательного результата, свидетельствующего об отсутствии этого гена, WTA разрешит теннисисткам участвовать в турнирах.

В случае положительного результата теннисистки будут вынуждены пройти дополнительное медицинское обследование, прежде чем им разрешат играть.

Новая политика также требует от теннисисток подписать документ, в котором указано, что в случае отказа от тестирования к ним могут быть применены дисциплинарные меры.

Последний раз WTA обновляла свою политику в 2024 году. Тогда организация разрешила трансгендерным женщинам участвовать в турнирах, если они в течение предыдущих двух лет постоянно поддерживали уровень тестостерона ниже 2,5 нмоль/л.

В то же время пока не известно ни об одной трансгендерной женщине, которая бы выступала в туре WTA.

С момента своего введения в 1975 году политика WTA в отношении допуска к соревнованиям периодически пересматривалась с учетом изменений в международном спорте.

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