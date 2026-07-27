Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 27 июля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают десятое и 11-е места соответственно.

На 11 позиций в рейтинге поднялась Дарья Снигур, обойдя Александру Олейникову. Также улучшили своё положение Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Вероника Подрез.

А вот у Юлии Стародубцевой — падение на три позиции.

10. (10). Элина Свитолина — 4 351 очко;

11. (11). Марта Костюк – 3 926 очков;

43. (54). Дарья Снигур – 1 172 очка;

44. (45). Александра Олейникова – 1 171 очко;

54. (56). Ангелина Калинина – 1 072 очка;

62. (58) Юлия Стародубцева – 1 008 очков;

87. (88). Даяна Ястремская – 867 очков;

134. (140) Вероника Подрез – 565 очков.

Рейтинг WTA от 27 июля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко — 8 550 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8 056 очков; (3). Джессика Пегула (США) — 6 300 очков; (4). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков; (5). Мирра Андреева – 5 293 очка; (6) Каролина Мухова (Чехия) – 5 016 очков; (7) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков; (8). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков; (9). Аманда Анисимова (США) – 4 353 очка; (10). Элина Свитолина (Украина) – 4 351 очко.

На этой неделе стартуют турнир серии WTA 500 в Вашингтоне, в котором примет участие Свитолина, а также турнир WTA 250 в Мемфисе, где выступит Стародубцева.

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