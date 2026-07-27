Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк без изменений, Снигур – третья ракетка Украины
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 27 июля 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают десятое и 11-е места соответственно.
На 11 позиций в рейтинге поднялась Дарья Снигур, обойдя Александру Олейникову. Также улучшили своё положение Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Вероника Подрез.
А вот у Юлии Стародубцевой — падение на три позиции.
- 10. (10). Элина Свитолина — 4 351 очко;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 926 очков;
- 43. (54). Дарья Снигур – 1 172 очка;
- 44. (45). Александра Олейникова – 1 171 очко;
- 54. (56). Ангелина Калинина – 1 072 очка;
- 62. (58) Юлия Стародубцева – 1 008 очков;
- 87. (88). Даяна Ястремская – 867 очков;
- 134. (140) Вероника Подрез – 565 очков.
Рейтинг WTA от 27 июля 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко — 8 550 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8 056 очков;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 300 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков;
- (5). Мирра Андреева – 5 293 очка;
- (6) Каролина Мухова (Чехия) – 5 016 очков;
- (7) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков;
- (8). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков;
- (9). Аманда Анисимова (США) – 4 353 очка;
- (10). Элина Свитолина (Украина) – 4 351 очко.
На этой неделе стартуют турнир серии WTA 500 в Вашингтоне, в котором примет участие Свитолина, а также турнир WTA 250 в Мемфисе, где выступит Стародубцева.