Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк успешно прошли стартовый раунд последнего в этом году турнира серии Grand Slam — US Open-2026.

Свитолина обыграла аргентинку Солани Сиерру, а Костюк — австралийку Сторм Хантер.

Свитолина победила Сьерру

Элина впервые в карьере встретилась с Сьеррой. Матч длился 53 минуты и завершился со счётом 6:1, 6:2. У Элины было больше виннеров (9 против 5), а также вдвое меньше невынужденных ошибок (11:25).

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В первом сете Свитолина выиграла пять геймов подряд, дважды сделав брейк. При счете 5:0 Сиерра взяла свою первую подачу, после чего украинка завершила сет.

Второй сет развивался по схожему сценарию. Элина реализовала брейки в третьем и седьмом геймах и завершила матч в восьмом гейме, реализовав матчбол с первого раза.

Во втором раунде US Open-2026 Свитолина сыграет с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и “нейтральной” Людмилой Самсоновой.

Костюк одолела Хантер

Марта разобралась со своей соперницей за 1 час и 7 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки.

Костюк начала сет с рывка 4:1 с брейком, но австралийке удалось сократить отставание до 5:4, сделав брейк. После этого Костюк реализовала сет-бол.

Во втором сете соперницы обменялись геймами, после чего Костюк выиграла все следующие пять розыгрышей.

У Марты было 22 виннера против 8 у соперницы, а также она совершила меньше невынужденных ошибок — 12:18.

Следующей соперницей Костюк станет американка Слоун Стивенс или датчанка Клара Таусон.

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