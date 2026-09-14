Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем в одиночном разряде турнира серии Grand Slam — US Open-2026.

В финале он обыграл хозяина кортов, американца Бена Шелтона, в четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 на стадионе имени Артура Эша.

Зверев – победитель US Open-2026

Зверев завоевал титул чемпиона US Open спустя шесть лет после того, как в финале 2020 года упустил преимущество в два сета в матче против Доминика Тима.

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Финал проходил на стадионе, переполненном американскими болельщиками, которые надеялись увидеть именно американца, поднимающего главный трофей в мужском одиночном разряде.

В конце решающего гейма, выигранного Зверевым, он не сразу осознал, что победил. Немец думал, что матч продолжается, и отбросил мяч в сторону соперника, собираясь к приему. И лишь через несколько секунд понял, что стал победителем турнира.

– В тот момент я вообще не слышал шума. Я как будто оказался в каком-то туннеле, где просто ничего не слышно, – сказал Зверев.

HE DIDN’T REALIZE HE’D WON Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Шелтон пытался завоевать первый титул для американского теннисиста со времен победы Энди Роддика в 2003 году, а также стать первым темнокожим игроком, выигравшим мужской титул со времен Артура Эша в 1968 году.

Для Зверева это второй турнир серии Grand Slam, который он выиграл. В июне он стал победителем Ролан Гаррос.

Александр Зверев — единственный немецкий спортсмен, доходивший до финала на всех четырех турнирах серии Grand Slam.