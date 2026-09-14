Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 14 сентября 2026 года.

Первой ракеткой стала казахстанка Елена Рыбакина, которая сместила с лидирующей позиции в рейтинге “нейтральную” Арину Соболенко, а третьей – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая поднялась на седьмую строчку. Также улучшила свое положение Марта Костюк, которая впервые в карьере вошла в десятку сильнейших теннисисток.

В пятерке десятки лучших еще четыре украинки – все они поднялись в рейтинге. Это – Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.