Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на седьмое место, Костюк – впервые в топ-10
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 14 сентября 2026 года.
Первой ракеткой стала казахстанка Елена Рыбакина, которая сместила с лидирующей позиции в рейтинге “нейтральную” Арину Соболенко, а третьей – американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, которая поднялась на седьмую строчку. Также улучшила свое положение Марта Костюк, которая впервые в карьере вошла в десятку сильнейших теннисисток.
В пятерке десятки лучших еще четыре украинки – все они поднялись в рейтинге. Это – Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
- 7. (9). Элина Свитолина – 4 809 очков;
- 10. (11). Марта Костюк – 3 980 очков;
- 41. (46). Александра Олейникова – 1 191 очко;
- 42. (45). Дарья Снигур – 1 170 очков;
- 42. (74) Юлия Стародубцева – 1 165 очков;
- 47. (49). Ангелина Калинина – 1 112 очков;
- 110. (112). Даяна Ястремская – 692 очка;
- 126. (132) Вероника Подрез – 586 очков;
- 181. (194). Анастасия Соболева – 416 очков.
Рейтинг WTA от 14 сентября 2026 года
В топ-10 обновленного рейтинга WTA произошло шесть изменений. Новой лидеркой стала казахстанка Елена Рыбакина, сместившая с первого места Соболенко.
Украинка Элина Свитолина поднялась на две позиции, соответственно свои места потеряли Каролина Мухова и Ига Свентек. Также впервые в карьере в топ-10 рейтинга пробилась Марта Костюк, сместив американку Аманду Анисимову.
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9 901 очко;
- (1). Арина Соболенко – 7 875 очков;
- (3). Джессика Пегула (США) – 7 265 очков;
- (4). Коко Гауфф (США) – 7 244 очка;
- (5). Мирра Андреева – 5 743 очка;
- (6) Линда Носкова (Чехия) – 5 328 очков;
- (9). Элина Свитолина (Украина) – 4 809 очков;
- (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 683 очка;
- (8). Ига Свентек (Польша) – 4 619 очков;
- (11). Марта Костюк (Украина) – 3 980 очков.
На этой неделе состоится турнир серии WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре, где выступит Марта Костюк. А также пройдет турнир WTA 250 в Сан-Паулу.