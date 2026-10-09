По итогам выступления на турнире в Пекине Элина Свитолина поднимется на шестую строчку мирового рейтинга WTA. Для первой ракетки Украины это самая высокая позиция за последние пять лет.

Это стало возможным благодаря выходу Элины в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине.

Свитолина поднимется на шестое место в рейтинге WTA

Перед турниром в Пекине Свитолина занимала седьмое место, имея 4 809 очков. В режиме реального времени украинка поднялась на одну ступеньку, добавив к своему активу 215 очков после побед над чешкой Катержиной Синяковой, гречанкой Марией Саккари и Энн Ли.

Сейчас смотрят

Единственной теннисисткой, которая могла помешать украинке подняться на шестую позицию, была Каролина Мухова. Но чешка проиграла своей соотечественнице Николе Бартуньковой и уже не сможет опередить украинку.

Самой высокорейтинговой теннисисткой после Свитолиной, вышедшей в четвертьфинал в Пекине, является полька Ига Свёнтек. Однако даже в случае победы на турнире она не сможет опередить Элину.

Таким образом, по завершении турнира в Пекине Свитолина впервые за пять лет вернётся в первую шестёрку рейтинга WTA. Последний раз украинка занимала эту позицию в конце октября 2021 года.

Самой высокой позицией, которую занимала Элина, остается третья строчка рейтинга WTA, которой она впервые достигла в сентябре 2017 года.

В целом же Элина входила в тройку лучших теннисисток мира в 2017, 2018 и 2019 годах.