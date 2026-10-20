Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала еще один пост, в котором попыталась объяснить мотивы своего решения расстаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пост теннисистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Свитолина о причинах расставания

Свитолина отметила, что международная аудитория не до конца поняла то, что она хотела донести в предыдущем посте, восприняв войну как единственный фактор разрыва.

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Элина отметила, что в предыдущем посте поделилась лишь одной из причин, которые повлияли на её решение и заставили задуматься о жизни и будущем.

Она добавила, что на самом деле за этим стоит гораздо больше и дело никогда не заключалось только в чем-то одном.

– Когда ты более 4,5 лет живешь в условиях войны, проходишь через множество самых разных ситуаций, эмоций и тяжелых моментов, ты невольно начинаешь смотреть на жизнь по-другому. Меняется твое мировоззрение, смещаются ценности и приоритеты, и ты начинаешь четко понимать, чего на самом деле хочешь от жизни, – отметила теннисистка.

Свитолина добавила: В какой-то момент я просто осознала, что больше не хочу жить жизнью, в которой не чувствую себя по-настоящему счастливой. И поверьте, это решение далось мне очень нелегко.

По словам Элины, она “бесконечно любит и уважает своего мужа”.

– И я всегда буду любить и ценить его как человека. Именно поэтому для меня было так важно оставаться честной – как перед ним, так и перед самой собой.

По словам Свитолиной, объяснить причины подобных личных решений в одном посте невозможно, а некоторые вещи слишком личны, чтобы обнародовать их.

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Она отметила, что карьера Гаэля внезапно прервалась из-за их ситуации, а из-за несправедливых обвинений в его адрес они выпустили совместное заявление. Элина призвала отнестись к ним с пониманием в этот трудный период.

Напомним, накануне Элина Свитолина объявила о завершении брака с Монфисом в посте в Instagram. Теннисистка отметила, что война России против Украины повлияла на ее эмоциональное состояние в отношениях с французом.