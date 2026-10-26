Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк сохранили позиции, Ястремская вернулась в топ-100
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 26 октября 2026 года.
Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третьем месте “нейтральная” Мирра Андреева.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, занимающая шестую строчку. Марта Костюк сохранила десятую позицию. Также не изменилась позиция Дарьи Снигур.
В то же время в рейтинге WTA опустились Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Александра Олейникова завершила неделю на 62-м месте. А вот Даяна Ястремская вернулась в первую сотню рейтинга.
- 6. (6). Элина Свитолина – 5 229 очков;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 920 очков;
- 40. (40). Дарья Снигур – 1 280 очков;
- 54. (44) Юлия Стародубцева – 1 090 очков;
- 55. (51). Ангелина Калинина – 1 087 очков;
- 62. (62). Александра Олейникова – 1 022 очка;
- 97. (103). Даяна Ястремская – 752 очка;
- 136. (124) Вероника Подрез – 532 очка;
- 166. (169). Анастасия Соболева – 457 очков.
Рейтинг WTA от 26 октября 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA по итогам прошлой недели произошло одно изменение: полька Ига Свентек сместила с восьмой строчки чешку Линду Носкову.
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9 501 очко;
- (2). Арина Соболенко – 7 550 очков;
- (3). Мирра Андреева – 6 306 очков;
- (4). Джессика Пегула (США) – 6 225 очков;
- (5). Коко Гауфф (США) – 5 973 очка;
- (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 229 очков;
- (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 725 очков;
- (9). Ига Свентек (Польша) – 4 389 очков;
- (8) Линда Носкова (Чехия) – 4 353 очка;
- (10). Марта Костюк (Украина) – 3 920 очков.
На этой неделе состоятся турнир серии WTA 500 в Токио, а также турнир серии WTA 250 в Гуанчжоу.