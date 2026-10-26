Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 26 октября 2026 года.

Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третьем месте “нейтральная” Мирра Андреева.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, занимающая шестую строчку. Марта Костюк сохранила десятую позицию. Также не изменилась позиция Дарьи Снигур. В то же время в рейтинге WTA опустились Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Александра Олейникова завершила неделю на 62-м месте. А вот Даяна Ястремская вернулась в первую сотню рейтинга. 6. (6). Элина Свитолина – 5 229 очков;

10. (10). Марта Костюк – 3 920 очков;

40. (40). Дарья Снигур – 1 280 очков;

54. (44) Юлия Стародубцева – 1 090 очков;

55. (51). Ангелина Калинина – 1 087 очков;

62. (62). Александра Олейникова – 1 022 очка;

97. (103). Даяна Ястремская – 752 очка;

136. (124) Вероника Подрез – 532 очка;

166. (169). Анастасия Соболева – 457 очков.

Рейтинг WTA от 26 октября 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA по итогам прошлой недели произошло одно изменение: полька Ига Свентек сместила с восьмой строчки чешку Линду Носкову. (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9 501 очко; (2). Арина Соболенко – 7 550 очков; (3). Мирра Андреева – 6 306 очков; (4). Джессика Пегула (США) – 6 225 очков; (5). Коко Гауфф (США) – 5 973 очка; (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 229 очков; (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 725 очков; (9). Ига Свентек (Польша) – 4 389 очков; (8) Линда Носкова (Чехия) – 4 353 очка; (10). Марта Костюк (Украина) – 3 920 очков. На этой неделе состоятся турнир серии WTA 500 в Токио, а также турнир серии WTA 250 в Гуанчжоу.

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