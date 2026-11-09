Вторая ракетка Украины Марта Костюк уступила чешке Линде Носковой в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA 2026.

Матч завершился поражением украинки со счетом 2:6, 4:6.

Костюк проиграла Носковой на WTA Finals

Матч длился 1 час 27 минут, за которые Марта сделала шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из четырех брейк-пойнтов.

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У ее соперницы – два эйса, четыре двойные ошибки и четыре из четырёх реализованных брейк-пойнтов.

В начале матча теннисистки обменялись брейками, после чего Носковой удалось совершить рывок с двумя брейками и выйти вперед со счетом 5:1. Марта взяла свою подачу в седьмом гейме, но затем чешка с первой попытки закрыла сет.

Во втором сете ключевым стал пятый гейм на подаче Марты, который взяла Носкова.

Костюк – Носкова: видеообзор матча

Для теннисисток это была уже четвертая встреча в этом году, в которой украинка потерпела третье поражение подряд. Украинка обыграла чешку только на турнире в Мадриде, однако проиграла ей на Уимблдоне и US Open.

Напомним, что Марта заменила в Индиан-Уэллсе лидера мирового рейтинга Елену Рыбакину, которая снялась с турнира из-за болезни.

Матчи второго раунда в группе 1 состоятся 10 ноября. Следующий матч в группе Костюк сыграет против американки Джессики Пегулы, которая стартовала с поражения в трех сетах от Коко Гауфф.

Теннисистки встречались пять раз, в том числе дважды в 2026 году – три победы на счету украинки, две – у американки.

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