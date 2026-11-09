Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 9 ноября 2026 года.

Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третьем месте “нейтральная” Мирра Андреева.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остается на шестой строчке. Также десятую позицию сохранила Марта Костюк. В то же время Дарья Снигур опустилась на две строчки в рейтинге.

Без изменений остались позиции в рейтинге WTA у Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой. А вот Даяна Ястремская потеряла две строчки, однако осталась в первой сотне рейтинга.

Также за пределами топ-100 Вероника Подрез улучшила свою позицию в рейтинге на девять мест.