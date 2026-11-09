Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение на старте итогового турнира WTA от чешки Линды Носковой со счетом 2:6, 4:6.

Её слова из интервью WTA TV приводит портал BTU.

Костюк о старте на WTA Finals

– Улучшать нужно очень многое. Но, повторюсь, сейчас я постепенно возвращаюсь к тренировкам и каждый день работаю над своей игрой. Я изменила технику подачи, поэтому, конечно, нужно время. После этого турнира мне придётся снова ее менять. Но учитывая все обстоятельства, в которых я находилась в течение последних недель и месяцев, думаю, сегодня я сыграла очень хорошо. Мы довольны тем, как все прошло, – сказала Костюк.

Марта добавила, что самой большой ее победой в матче было полное отсутствие боли в запястье, на чем она и сосредотачивается перед следующей игрой.

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Теннисистка отметила, что на турнире собрались лучшие ракетки мира, поэтому впереди ее ждет тяжелая борьба, которой она с нетерпением ждет.

На вопрос о том, что для нее значит турнир в Индиан-Уэллс, где она несколько лет назад доходила до полуфинала, Костюк ответила, что именно здесь впервые добилась большого результата на WTA 1000.

Она отметила, что любит сюда возвращаться из-за красоты места и замечательных болельщиков. Теннисистка призналась, что из-за нового статуса соревнований не знала, чего ожидать, поэтому ее очень порадовали полные трибуны и поддержка публики.

– Все турниры разные, и возможность показывать хорошие результаты на многих из них – это нечто особенное. Но нельзя сказать, что я каждый год хорошо играю в Индиан-Уэллсе. Если бы у меня здесь постоянно были отличные результаты, я, возможно, сказала бы, что это место для меня какое-то особенное. Но думаю, что просто в один год я очень хорошо здесь выступила, – сказала Костюк.

Во втором раунде группового этапа Итогового турнира WTA Костюк сыграет против американки Джессики Пегулы.