Свитолина анонсировала еще один турнир в 2026 году: где выступит теннисисткаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Элина Свитолина объявила о включении ещё одного турнира в свой календарь на 2026 год.
- Свитолина вновь выступит на соревнованиях, нетипичных для теннисного сезона.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на показательном командном турнире World Tennis League (Всемирная теннисная лига) в Индии, который состоится в декабре 2026 года.
Свитолина сообщила на своей странице в Instagram, что сыграет еще один турнир в этом году, передает Суспільне.
Свитолина выступит на World Tennis League
32-летняя украинка во второй раз подряд примет участие в этих соревнованиях.
В прошлом году Свитолина также выступала в Бенгалуру, где турнир впервые провели после трёх сезонов в Объединённых Арабских Эмиратах.
В этом году организаторы подтвердили участие 16 теннисистов. Помимо Свитолиной, на турнире сыграют Белинда Бенчич (Швейцария), Паула Бадоса (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Ник Кириос (Австралия), Александр Бублик (Казахстан), Зизу Бергс (Бельгия) и Гарри Гелиоваара (Финляндия).
Согласно регламенту World Tennis League, в соревнованиях примут участие четыре команды, в состав каждой из которых входят два мужчины и две женщины.
На первом этапе команды сыграют между собой по круговой системе, после чего две сильнейшие встретятся в финале.
Этот турнир проводится ежегодно на протяжении пяти лет.
Противостояние состоит из двух одиночных матчей (среди женщин и мужчин) и двух парных матчей (женского, мужского или смешанного разряда).
Отметим, что в 2026 году Свитолина показала лучший в карьере результат на Australian Open, дойдя до полуфинала, а также сыграла в финале Итогового турнира.
Кроме того, Элина впервые за пять лет вернулась в первую десятку мирового рейтинга WTA — впервые с октября 2021 года — и завершила сезон на шестом месте в мировом рейтинге.