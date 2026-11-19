Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит на показательном командном турнире World Tennis League (Всемирная теннисная лига) в Индии, который состоится в декабре 2026 года.

Свитолина сообщила на своей странице в Instagram, что сыграет еще один турнир в этом году, передает Суспільне.

Свитолина выступит на World Tennis League

32-летняя украинка во второй раз подряд примет участие в этих соревнованиях.

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В прошлом году Свитолина также выступала в Бенгалуру, где турнир впервые провели после трёх сезонов в Объединённых Арабских Эмиратах.

В этом году организаторы подтвердили участие 16 теннисистов. Помимо Свитолиной, на турнире сыграют Белинда Бенчич (Швейцария), Паула Бадоса (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Ник Кириос (Австралия), Александр Бублик (Казахстан), Зизу Бергс (Бельгия) и Гарри Гелиоваара (Финляндия).

Согласно регламенту World Tennis League, в соревнованиях примут участие четыре команды, в состав каждой из которых входят два мужчины и две женщины.

На первом этапе команды сыграют между собой по круговой системе, после чего две сильнейшие встретятся в финале.

Этот турнир проводится ежегодно на протяжении пяти лет.

Противостояние состоит из двух одиночных матчей (среди женщин и мужчин) и двух парных матчей (женского, мужского или смешанного разряда).

Отметим, что в 2026 году Свитолина показала лучший в карьере результат на Australian Open, дойдя до полуфинала, а также сыграла в финале Итогового турнира.

Кроме того, Элина впервые за пять лет вернулась в первую десятку мирового рейтинга WTA — впервые с октября 2021 года — и завершила сезон на шестом месте в мировом рейтинге.