Краткий гид про бас-гитары: что могут и как выбрать

Бас-гитара формирует фундамент звучания любой группы: задаtт ритм, пульс и глубину композиции. От рок-музыки до джаза, от стиля поп до фанка — без баса не обходится ни один тип такой музыки. Но если вы только начинаете погружаться в тему, разобраться в разнообразии моделей и возможностей может быть непросто.

Бас-гитара соединяет ритм ударных с гармонией остальных инструментов. Предлагаем краткий и понятный гид о том, что может бас-гитара, какие у неё бывают типы и на что обратить внимание при выборе модели для себя.

Что умеет бас-гитара?

Держать ритм. Бас чаще всего играет в паре с барабанами, создавая ритмическую основу композиции.

Бас чаще всего играет в паре с барабанами, создавая ритмическую основу композиции. Создает гармонию. Басовые ноты определяют аккорды, даже если гитара молчит.

Басовые ноты определяют аккорды, даже если гитара молчит. Добавляет глубину. Низкие частоты наполняют звук объёмом, делают его плотным.

Низкие частоты наполняют звук объёмом, делают его плотным. Может солировать. Особенно в джазе или прогрессивной музыке, где басисты выходят на передний план.

Типы бас-гитар

По количеству струн:

Сейчас смотрят

4 струны — классика, что подойдёт для большинства стилей и новичков.

5 и 6 струн — расширяют диапазон вниз и вверх, удобны для современного звучания и техничной игры.

По типу корпуса:

С цельным корпусом (solid body) — самая распространённая, универсальная.

Полуакустическая — с полыми камерами, дает более мягкий и объемный звук.

По конструкции грифа:

Болченый (bolt-on) — он съёмный, даёт яркий звук.

Сквозной (neck-through) — гриф проходит через весь корпус, звук стабильнее, с длинным сустейном.

Тип электроники:

Пассивная — тёплый и натуральный звук, проще в обслуживании.

Активная — требует батареек, имеет больше регулировок и мощный звук.

На что обратить внимание при выборе

Жанр и стиль игры. Для рока подойдет тяжелая четырехструнка с мощным звучанием. Для фанка обратите внимание на лёгкие модели с ярким щелчком (slap sound). Джаз или фьюжн предполагает модель с активной электроникой и расширенным диапазоном.

Удобство грифа. Толщина, ширина и форма грифа сильно влияют на ощущение от игры. Выбирайте тот, что ложится в руку удобно.

Вес инструмента. Некоторые модели могут быть тяжёлыми, особенно пяти- и шестиструнные модели. Если планируете играть стоя, то это важно учесть.

Звукосниматели. Популярны split-coil (P-style) и single-coil (J-style): первый даёт мощный низ, второй — более выразительные середины и верха. Многие модели сочетают оба.

Бренд. Начинающим подойдут Yamaha, Ibanez, Squier — надёжные и доступные бренды. Для продвинутых — Fender, Music Man, Warwick и другие.

Бас-гитара — это несложный и увлекательный инструмент. Главное выбрать инструмент, который будет звучать хорошо и чувствоваться своим.

На что обратить внимание при выборе

Жанр и стиль игры. Для рока подойдет тяжелая четырехструнка с мощным звучанием. Для фанка обратите внимание на лёгкие модели с ярким щелчком (slap sound). Джаз или фьюжн предполагает модель с активной электроникой и расширенным диапазоном.

Удобство грифа. Толщина, ширина и форма грифа сильно влияют на ощущение от игры. Выбирайте тот, что ложится в руку удобно.

Вес инструмента. Некоторые модели могут быть тяжёлыми, особенно пяти- и шестиструнные модели. Если планируете играть стоя, то это важно учесть.

Звукосниматели. Популярны split-coil (P-style) и single-coil (J-style): первый даёт мощный низ, второй — более выразительные середины и верха. Многие модели сочетают оба.

Бренд. Начинающим подойдут Yamaha, Ibanez, Squier — надёжные и доступные бренды. Для продвинутых — Fender, Music Man, Warwick и другие.

Бас-гитара — это несложный и увлекательный инструмент. Главное выбрать инструмент, который будет звучать хорошо и чувствоваться своим.

Фото: secunda.com.ua

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.