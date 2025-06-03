Магнитные бури в июне 2025: какие дни будут опасными для метеозависимых

В июне 2025 года ожидаются несколько периодов повышенной магнитной активности. Первый месяц лета может быть сложным для метеозависимых людей, ведь в середине и в конце июня прогнозируют бури средней силы.

Факты ICTV узнавали, когда именно ожидаются магнитные бури в июне и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в июне 2025 года

По данным Центра прогнозирования космической погоды в США, в течение июня прогнозируются несколько периодов геомагнитной активности. Со 2 по 30 июня значения A-индекса преимущественно будут колебаться от 5 до 30, а Kp-индекс — в пределах от 2 до 6.

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Периоды повышенной активности ожидаются 9-12 и 18-21 июня — в эти дни Kp-индекс может достигать 5-6 баллов, что свидетельствует об умеренных или даже сильных магнитных бурях. Кроме того, с 27 по 30 июня возможны слабые колебания, вызванные повторным влиянием коронального потока.

Прогнозы магнитных бурь могут меняться, ведь специалисты по солнечной активности обновляют свои наблюдения каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию, чтобы быть готовыми к возможным солнечным вспышкам.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Это особенно важно для метеозависимых людей — тех, кто остро реагирует на изменения погоды и магнитного поля. В такие периоды возможно обострение хронических болезней, головная боль, раздражительность или сонливость.

Перед ожидаемыми сильными магнитными бурями медики советуют заранее позаботиться о себе: хорошо высыпаться, придерживаться здорового питания, избегать тяжелой и острой пищи, алкоголя и кофе, а также ограничить стресс и эмоциональные нагрузки.

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