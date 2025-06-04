Растущая Луна в июне 2025: даты, советы и предостережения

В июне 2025 года Луна дважды будет входить в фазу роста, открывая пространство для новых идей, перезагрузки планов и внутреннего обновления. Этот период часто связывают с восстановлением энергии, поиском гармонии и удачными начинаниями.

Растущая Луна — это время действий и решительности, когда легко удается строить стратегии, наполняться вдохновением и налаживать отношения. Астрологи советуют использовать ее для запуска важных дел, личностного роста и укрепления здоровья.

Когда будет растущая Луна в июне 2025 года

В июне растущая фаза продлится с 1 по 10 июня, с первой четвертью 3 июня. Затем будет полнолуние, спад и новолуние, а с 26 по 30 июня — она снова растет. Оба периода благоприятны для планирования и внутренней работы.

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Растущая Луна в июне 2025 года — что можно и нельзя делать

1 июня — не рекомендуется начинать важные дела, лучше планировать, выполнять рутину. Стоит избегать людей, которые эмоционально истощают. В бизнесе благоприятное время для внутренних изменений. Можно побаловать себя вкусной едой, но есть медленно.

2 июня — хорошо заниматься духовными практиками, дыхательными упражнениями, научной работой. День благоприятен для любви и браков по искренним чувствам, а также для созерцания, работы со словом и омоложения.

3 июня — первая четверть. Важно осторожно относиться к словам: избегайте лжи, ругани, негатива. Можно делать операции, но не рекомендуется стричь волосы — возможны конфликты. День требует осознанности и контроля над высказываниями.

4 июня — время очищения, покаяния и внутренней трансформации. Время благоприятствует поездкам и началу новых дел. День энергетического обновления, но возможны нервные сбои. Избегайте сексуальных контактов.

5 июня — один из критических дней, опасный для начинаний. Возможны иллюзии, страхи, обманы. Лучше всего провести время в тишине и наблюдении. В бизнесе стоит воздержаться от новых дел. День очищения мыслей и чувств.

6 июня — семейный день, хорош для дел на благо семьи. Можно начинать долгосрочные проекты, закладывать фундамент новых идей. Удачное время для открытия бизнеса, рекламы, творческих начинаний. Секс в этот день способствует зачатию.

7 июня — энергетически самый мощный день, когда пассивность нежелательна. Подходит для спорта, работы, бизнеса. Хорошо начинать оздоровительные практики. Сексуальность активизируется, день благоприятен для интимной жизни.

8 июня — день сердца, интуиции и любви. Благоприятен для медитации, духовной практики, но не для бизнеса. Стоит избегать тяжелой пищи, алкоголя, никотина. Физическая активность — умеренная.

9 июня — день пересмотра прошлого, коррекции планов. Не стоит ничего начинать, лучше анализировать. День омоложения, косметических процедур.

10 июня — день благоприятен для развития, творчества, преодоления негатива. Глаза — зона риска, желательно меньше времени перед экранами. Время хорошее для хобби и новых начинаний.

26 июня — день тишины, уединения и планирования. Стоит избегать физических нагрузок и тяжелой пищи. Рекомендуется духовная работа, избавление от страхов и негатива.

27 июня — время запуска планов. День щедрости, начала новых дел, тестирования новых идей. Переедать нельзя. Время подходит для экспериментов в интимной жизни.

28 июня — день действий и рисков. Энергию нужно направлять конструктивно — спорт, самоанализ, избавление от вредных привычек. Хорошее время для йоги или боевых искусств.

29 июня — день выбора, углубления в семейные ценности и духовное развитие. Не стоит перегружаться. Благоприятно просить прощения, молиться, получать советы.

30 июня — повторяется тематика 1 июня как дня искушений и потерь. Подходит для творческих замыслов, планирования, внутренней работы. Не начинайте новых дел.

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