Почему Луна красная и как это связано с атмосферой Земли

Вечером 10 июня жители Украины наблюдали полнолуние, которое в народе называют улубничной Луной. Это одно из самых мистических астрономических явлений года, а в этот раз оно было особенно уникальным — аналогичное событие повторится лишь в 2043 году.

Факты ICTV узнавали, что значит красная Луна и чем она отличается от клубничной.

Почему Луна становится красной и чем она отличается от клубничной

Клубничная Луна — это название полнолуния в июне, которое дали индейцы племени алгонкинов. Оно совпадало с сезоном сбора клубники. Название связано не с цветом Луны, а со временем года.

Сейчас смотрят

Луна может выглядеть желтой, оранжевой или слегка розовой, но это из-за ее положения над горизонтом, а не из-за затмения.

Июньское полнолуние в Северном полушарии находится ниже всех остальных в году, так как происходит ближе всего к летнему солнцестоянию. Это обусловлено наклоном лунной орбиты и плоскости эклиптики.

Красная Луна, называемая Blood Moon, — это не уникальное небесное тело, а феномен, происходящий во время полного лунного затмения, когда Луна окрашивается в красновато-оранжевый цвет.

Что значит, когда Луна красного цвета

Во время полной фазы затмения Луна входит в умбру — это наиболее темная часть земной тени. Солнечный свет напрямую не достигает Луны, но в момент затмения ее освещает свет, прошедший сквозь атмосферу Земли. Коротковолновый (синий и фиолетовый) свет рассеивается, а длинноволновый (красный и оранжевый) — проходит дальше и освещает Луну.

Таким образом, мы видим отражение совокупных закатов и рассветов, происходящих по краю планеты.

Почему луна бывает красной: факты

Иногда ее оттенок может быть не ярко-красным, а оранжевым, бурым или даже тёмно-коричневым, что зависит от количества аэрозолей в атмосфере.

Для оценки яркости и цвета затмений ученые применяют шкалу Данжона — от 0 (почти не видно) до 4 (ярко-медный светящийся оттенок).

В NASA отмечают, что покраснение Луны при полном затмении вызвано эффектом рассеивания света в атмосфере — это явление известно как Rayleigh scattering.

Также уточняется, если атмосфера загрязнена или содержит много пыли, Луна становится еще более красной.

Когда можно увидеть красную Луну

Лунные затмения случаются примерно 2–3 раза в год, из которых около 30% — полные, а в одном конкретном регионе их можно наблюдать каждые 6 месяцев – 3 года.

К примеру, 13–14 марта 2025 года произошло полное затмение, в ходе которого Луна находилась в полной тени около 67 минут и имела медно-красный оттенок.

Что предвещает красная Луна

С точки зрения астрономии — ничего мистического или опасного, это вполне объяснимое и предсказуемое явление.

Но если интересует символика и суеверия, то в разных культурах красной Луне приписывали разное значение:

Славяне и древние греки верили, что Луна “пьет кровь” или “омывается кровью”. Отсюда поверье, что в такие ночи могут происходить магические или потусторонние явления.

Считалось, что в ночь Кровавой Луны ведьмы, демоны и оборотни особенно активны. Поэтому в такие дни закрывали окна, зажигали свечи, молились и не выходили на улицу без нужды.

По поверьям, в такие ночи особенно обостряются эмоции, ссоры в семьях и между друзьями. Людям советовали быть сдержаннее и не выяснять отношения.

Существовали приметы, что в день красной Луны нельзя стричь волосы, начинать новые дела, переезжать или подписывать важные бумаги, иначе это принесет несчастье.

В такие ночи Луна “наблюдает за людьми”, а ее красный цвет — знак испытания. Нужно было вести себя честно и скромно, чтобы не навлечь беду.

Читайте также Полнолуние в июне 2025: дата и рекомендации на этот день

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.