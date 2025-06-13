Полнолуние в июле 2025 года: чего стоит избегать в этот день

Фазы Луны были и остаются предметом большого внимания и восхищения со стороны людей. Это связано со многими факторами, в частности их видимым влиянием на природу, биологические ритмы и культурно-религиозные традиции.

Факты ICTV узнали, на какую дату выпадет полнолуние в июле 2025 года, чтобы вы могли заранее подготовиться к этому энергетически насыщенному дню.

Когда полная Луна в июле 2025

В июле 2025 года полнолуние приходится на 10 июля. Это астрономическое явление происходит, когда Луна находится на противоположной стороне Земли от Солнца, и ее диск полностью освещается. Такой момент сопровождается повышенным эмоциональным напряжением и усилением внутренних переживаний.

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В этом году июльское полнолуние приходится на 15-й лунный день, символом которого является змей. Это один из самых опасных и сильных дней лунного цикла. Луна в знаке Козерога еще больше акцентирует на сдержанности, долге и приглушенности эмоций.

Влияние полной Луны на деятельность человека

В 15-й лунный день люди могут испытывать влияние соблазнов и провокаций. Особенно высока вероятность эмоциональных срывов, конфликтов, в частности на интимной почве. Психоэмоциональное состояние в этот день нестабильно: возможны головные боли, давление, приступы страха.

Луна в Козероге добавляет строгости. Эмоции отходят на второй план, зато усиливается логика, рациональность и концентрация на работе. Это хороший период для аналитической деятельности, наведения порядка, рутинных задач. Но в то же время снижается способность к эмпатии, причем не только в отношении чужих проблем, но и собственных.

Что нельзя делать в полнолуние – народные поверья

Согласно народным приметам, в полнолуние не стоит:

начинать новые дела – есть риск трудностей и неудач;

заключать сделки, совершать крупные покупки или финансовые операции;

стричь волосы – считается, что это вредит их структуре и росту;

ссориться, выяснять отношения – конфликты в этот день имеют тенденцию к обострению и продолжительности.

В 15-й лунный день также не советуют прибегать к изменениям внешности, особенно если это не жизненно необходимо.

Что можно делать в полнолуние – народные приметы

Зато в день полнолуния хорошо проводить ритуалы очищения, защиты и прощения. Также можно собирать лекарственные травы, поскольку считается, что в этот день они обладают особой силой.

В единственный день полнолуния в июле 2025 года вы можете медитировать, осмысливать события и собственные ощущения, завершать дела, которые были ранее начаты.

Также этот день считается благоприятным для получения откровений – сны могут быть пророческими, а мысли более ясными. В целом полнолуние является энергетически мощным периодом. Его стоит провести осознанно, с вниманием к себе и окружению.

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