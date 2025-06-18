Лунный календарь стрижек на июль 2025: советы для тех, кто хочет здоровые волосы

Июль — это время летних перемен и экспериментов с внешностью. Если вы планируете стрижку или другие процедуры для волос, стоит обратить внимание на лунный календарь.

Считается, что фазы Луны влияют не только на наше самочувствие и настроение, но и на состояние волос, их структуру и рост.

Факты ICTV подготовили лунный календарь стрижек на июль 2025 года, чтобы вы выбрали благоприятный день для записи к парикмахеру, а также обратили внимание на даты, когда лучше воздержаться от изменений.

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Когда лучше стричь волосы в июле 2025 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в июле 2025 года и их потенциальное влияние на волосы.

Фазы Луны в июле 2025 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-9 июля) — после стрижки волосы начнут расти быстрее, так что в этот период можно смело записываться к мастеру. Также можно краситься и делать питательные маски для волос.

(1-9 июля) — после стрижки волосы начнут расти быстрее, так что в этот период можно смело записываться к мастеру. Также можно краситься и делать питательные маски для волос. Полнолуние (10 июля) — в этот день стричься не рекомендуется, иначе волосы станут непослушными и ослабленными. Результат окрашивания, вероятнее всего, не удовлетворит вас. День подходит для очищения волос, пилинга кожи головы.

(10 июля) — в этот день стричься не рекомендуется, иначе волосы станут непослушными и ослабленными. Результат окрашивания, вероятнее всего, не удовлетворит вас. День подходит для очищения волос, пилинга кожи головы. Луна убывающая (11-23 июля) — волосы после стрижки в этот период будут расти медленнее, но станут гуще. Цвет после окрашивания будет держаться дольше, особенно, если вы выберете темный или яркий оттенок.

(11-23 июля) — волосы после стрижки в этот период будут расти медленнее, но станут гуще. Цвет после окрашивания будет держаться дольше, особенно, если вы выберете темный или яркий оттенок. Новолуние (24 июля) — стричься и краситься в этот день не стоит — волосы будут уязвимы к повреждениям. Хороший день для формирования намерений по смене имиджа, но не для действий.

(24 июля) — стричься и краситься в этот день не стоит — волосы будут уязвимы к повреждениям. Хороший день для формирования намерений по смене имиджа, но не для действий. Растущая луна (25-31 июля) — в этот период стоит записаться к парикмахеру тем, кто хочет, чтобы волосы начали расти быстрее.

Лунный календарь стрижек на июль 2025 года

Благоприятные дни для стрижки: 2, 3, 9, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля.

2, 3, 9, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля. Не рекомендуется стричься: 12, 13, 20, 24, 26 июля.

Уход за волосами в июле 2025 года по фазам Луны

Ориентируясь на фазы Луны в июле 2025 года, вы можете усилить действие восстанавливающих процедур и масок.

Растущая Луна (1-9 июля) — этот период подходит для питания и восстановления волос. Можно делать маски с натуральными маслами, использовать сыворотки для восстановления структуры волос, делать массаж кожи головы и т.д.

В полнолуние (10 июля) рекомендуется очищать волосы, можно сделать пилинг кожи головы и массаж для улучшения кровообращения.

Период убывающей Луны (11-23 июля) подходит для лечения перхоти или борьбы с выпадением волос.

Новолуние (24 июля) — в этот день стоит воздержаться от экспериментов с новыми уходовыми средствами, ведь волосы уязвимы, а кожа головы — чувствительна. Лучше дать волосам “передохнуть”. Конец месяца (25-31 июля) снова открывает период для активного питания и восстановления волос.

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