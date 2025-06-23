Календарь рыбалки на июль 2025: когда клюет лучше всего

Июль – пик летнего сезона, когда водоемы прогреты, а рыба активно питается. Однако из-за жары она менее активна днем, поэтому поход на реку или озеро стоит запланировать на утро или вечер.

В этом месяце хорошо клюют карп, карась, окунь, лещ и даже щука, если выбрать правильное время.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на июль 2025 года, чтобы вы могли заранее выбрать благоприятный день для выезда на водоем.

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Календарь рыбалки на июль 2025

В июле особую роль играют фазы Луны. В растущую Луну (1–7 июля) и в конце месяца (24–31 июля) клев значительно активнее. В полнолуние и новолуние рыба менее активна, поэтому стоит планировать рыбалку с учетом этих факторов.

Лучшие дни для рыбалки в июле 2025: 3–5, 13–15, 26–28 июля.

Хорошие дни для рыбалки в июле 2025: 1–2, 6–7, 16–21, 29–31 июля.

Плохие дни для рыбалки в июле 2025: 8–10, 22–24 июля.

Очень плохие дни для рыбалки в июле 2025: нет критических дат, однако после грозовых перемен давления возможно ослабление клева.

На что ловить рыбу в июле 2025

Щуку лучше ловить утром или вечером на воблеры или силиконы со спиннингом среднего теста. Карась хорошо клюет на червя, опарыша, манку с поплавочной удочкой вблизи камыша.

Карп и сазан в этот период берут на кукурузу, бойлы, горох. Лучше всего ловить на фидер. Лящ держится на глубине 3-5 м, реагирует на прикормку из пшена или гороха.

Окунь охотится на малька, поэтому эффективны микроджиги и воблеры. Сом наиболее активен ночью — ловят его донными снастями на пучок червей или рыбу.

Для прикормки используйте пшено, кукурузу, горох и ароматизаторы (анис, ваниль, рыба, специи). В жару рыба становится привередливой, поэтому экспериментируйте с запахами и глубиной.

Источник: Agrogazda

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