Умер Майкл Мэдсен — звезда фильмов Тарантино

Американский актер Майкл Мэдсен, известный своим хриплым голосом и ролями жестоких злодеев в фильмах Квентина Тарантино Бешеные псы и Убить Билла. Часть 2 умер 3 июля утром от остановки сердца.

Об этом сообщил его менеджер Рон Смит, передает NBC News.

Легенда кино Майкл Мэдсен умер в 67 лет: биография и лучшие роли

Медсену было 67 лет.

Среди других известных киноролей актера – фильмы Дорз, Тельма и Луиза и Донни Браско. Тарантино также снимал Медсена в ансамблевых кастах кровавого вестерна Мерзкая восьмерка и ленты Однажды в Голливуде, действие которой разворачивается в 1969 году.

Кроме кино и телевидения, Мэдсен озвучивал персонажей в видеоиграх, в частности в Grand Theft Auto III, серии Dishonored и Crime Boss: Rockay City. Также он публиковал свои поэтические сборники и занимался фотографией.

За более чем 40-летнюю актерскую карьеру Мэдсен исполнил десятки ролей на экране, однако больше всего его запомнили за сотрудничеством с Тарантино: он сыграл психотического грабителя в Бешеных псах и бывшего киллера Убить Билла. Часть 2.

Бешеные псы, один из культовых независимых фильмов 1990-х, шокировал зрителей откровенным насилием — в частности сценой, где герой Медсена по прозвищу Мистер Блондин отрезает полицейскому ухо под песню Stuck in the Middle With You.

