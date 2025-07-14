Можно ли включать кондиционер в дождь: советы на случай грозы и ливня

Этим летом погода в Украине совсем непредсказуема, ведь адская жара внезапно сменяется мощными грозами и сильными ливнями.

В периоды жары большинство пытается найти спасение в прохладе, поэтому кондиционеры работают на полную мощность дома и в офисах.

Однако до сих пор остается немало вопросов относительно безопасного использования климатической техники. Например, может ли работать кондиционер во время дождя или грозы. Именно об этом читайте в нашем материале.

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Можно ли включать кондиционер во время дождя

В дождливую погоду кондиционер работать может, причем это абсолютно безопасно. Устройство не боится капель воды, ведь внешний блок спроектирован таким образом, чтобы выдерживать атмосферные осадки.

Поэтому, если речь идет только о дожде, то вы можете смело пользоваться системой охлаждения или обогрева.

Можно ли включать кондиционер в грозу

Гроза — это несколько более сложный случай. Хотя молния крайне редко попадает непосредственно в дома, но все же она может повредить электронику.

Почему нельзя включать кондиционер во время дождя с грозой:

Есть риск попадания молнии в устройство;

Это повышает вероятность короткого замыкания.

Поэтому если идет дождь с грозой, или есть сомнения в качестве заземления, то кондиционер лучше выключить. Это уменьшит риск короткого замыкания или поражения электротоком.

Обязательно выключайте технику, если она подключена без стабилизатора напряжения или сетевых фильтров. Для защиты техники можно также установить специальные устройства защиты от перенапряжения.

Мощные порывы ветра напрямую не вредят кондиционеру, но могут создать другие угрозы. Например, обломки с крыши или ветки деревьев могут повредить наружный блок. Поэтому, если он установлен на открытом фасаде без защиты, то стоит подумать о дополнительном укрытии или монтаже в более безопасном месте.

Как защитить наружный блок

Дождь, ветер, снег, а особенно град могут негативно влиять на наружный блок. Чтобы предотвратить повреждения:

установите металлический козырек или навес;

используйте защитные сетки;

позаботьтесь об антивандальных креплениях, если блок расположен на небольшой высоте;

регулярно проверяйте состояние корпуса и креплений.

Особенно опасным является большой град или падение сосулек — именно они могут физически повредить элементы блока.

Основные правила безопасного пользования кондиционером

Чтобы устройство служило долго и безопасно, монтаж кондиционера должен быть выполнен правильно, с учетом технических требований, а перед внутренним блоком должна быть свободная циркуляция воздуха. Его нельзя закрывать мебелью.

Окна должны быть закрыты во время работы устройства, а внутренний блок должен быть защищен от перегрева.

Защитите наружный блок от механических повреждений и пользуйтесь устройством согласно инструкции. Чистите фильтры ежемесячно, а профилактическое обслуживание проводите 1-2 раза в год.

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