Растущая Луна в августе 2025 года: как воспользоваться фазой по полной

Август 2025 года дарит два периода растущей Луны – время для действий, решимости и обновления. В этот период легко формировать новые привычки, начинать проекты, укреплять связи и заниматься оздоровлением.

Растущая Луна способствует внутреннему восстановлению, перезагрузке мыслей и планов. Именно сейчас стоит делать шаги вперед, пересматривать цели и смело мечтать.

Когда будет растущая Луна в августе 2025 года

Растущая Луна в августе продлится с 1 по 8 августа, а также с 24 по 31 августа. Первая четверть приходится на 1 и 31 августа. Оба периода благоприятны для новых дел, планирования и личностного развития.

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Растущая Луна в августе 2025 года — что можно и нельзя делать

1 августа – день очищения, трансформации и самосовершенствования. Хорошо для новых дел, путешествий, переосмысления прошлого.

2 августа – сложный и напряженный день. Возможны тревожные мысли, иллюзии, конфликты. Не начинайте новых дел, не занимайтесь медитацией.

3 августа — день семьи и традиций. Хорошо для запуска долгосрочных проектов, регистрации бизнеса и примирения.

4 августа – сильный день для активных действий, спорта, бизнеса, оздоровления. Пассивность нежелательна.

5 августа – день интуиции и любви. Полезна уединенная работа над собой, но физическую нагрузку стоит уменьшить.

6 августа – день омоложения и коррекции. Хорошо для косметических процедур, настройки внутренних процессов.

7 августа – день развития и борьбы с негативом. Стоит ограничить время за экранами. Можно начинать новые дела.

8 августа – неблагоприятный день. Высокое эмоциональное напряжение, возможны конфликты. Важные решения лучше не принимать.

24 августа – день планирования, тишины и переосмысления. Хорошо для внутренней работы и духовных практик.

25 августа – время воплощения идей. Удачный день для запуска бизнес-проектов, оздоровления. Избегайте переедания.

26 августа – день решимости и контроля над эмоциями. Хорошо для спорта, йоги, отказа от вредных привычек.

27 августа – день выбора и переоценки. Благоприятен для семейного общения и молитвы.

28 августа – день планирования и анализа. Хорошо для бытовых дел, взвешенного питания.

29 августа – день интуиции, предчувствий и духовной работы. Хорошо для брака, медитаций.

30 августа – переходный день, когда особенно важно следить за словами. Будьте сдержанными в том, что говорите.

31 августа – день обновления, самосовершенствования, очищения. Время для запуска дел и внутренней перезагрузки.

В целом, растущие периоды Луны в августе 2025 года – это шанс выровнять ритм жизни, избавиться от лишнего и наполниться новой силой. Нужно слушать себя и действовать осознанно.

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