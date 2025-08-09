Магнитные бури в сентябре 2025 года: даты и рекомендации для метеозависимых

В сентябре 2025 года ожидается несколько периодов повышенной магнитной активности. Начало осени может оказаться сложным для метеочувствительных людей — специалисты прогнозируют бури средней силы.

Факты ICTV выяснили, когда именно ожидаются магнитные бури в сентябре и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в сентябре 2025 года

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в сентябре 2025 года вероятны несколько волн геомагнитной активности.

Согласно предварительным расчетам, критическими могут стать 6, 14 и 26 сентября – именно на эти даты приходится повышение Kp-индекса до уровня 5–6 баллов, что соответствует умеренным бурям.

Также незначительные колебания геомагнитного поля возможны в промежутках между основными всплесками, в частности 10–11 сентября и в конце месяца. Это может вызвать легкое ухудшение самочувствия у людей, чувствительных к изменениям атмосферного давления и солнечной активности.

Прогнозы могут меняться в режиме реального времени, поэтому стоит следить за обновлениями специализированных служб.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды магнитных бурь многие люди жалуются на головную боль, усталость, снижение концентрации внимания, перепады давления или тревожность. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики рекомендуют заранее подготовиться к таким дням. Чтобы облегчить влияние геомагнитных возмущений:

высыпайтесь и соблюдайте режим дня;

пейте больше воды и ограничьте употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи;

уменьшите физическую и эмоциональную нагрузку;

проведите время на свежем воздухе и откажитесь от гаджетов хотя бы на несколько часов;

при необходимости – проконсультируйтесь с врачом и держите наготове средства первой помощи.

Сохранение здоровья во время геомагнитных бурь зависит прежде всего от внимательного отношения к своему состоянию.

