Полнолуние в сентябре 2025: когда ждать и что нельзя делать

Полнолуние — это не только яркое явление на небосклоне, но и событие, которое может ощутимо повлиять на эмоциональное состояние, уровень энергии и поведение человека.

В этот период возрастает чувствительность и внутреннее напряжение, активизируется воображение, а реакции становятся более острыми. Чтобы заранее подготовиться к влиянию полнолуния, важно следить за лунным календарем.

Когда ждать полнолуния в сентябре 2025 года и чем особенна эта фаза спутника Земли — читайте далее в материале.

Когда будет полнолуние в сентябре 2025 года

Полная Луна в сентябре 2025 года появится на небе 7 числа в 21:08 по киевскому времени. В этот момент спутник Земли будет полностью освещен и хорошо заметен невооруженным глазом.

В народе полнолуние, которое ближе всего к осеннему равноденствию, называют Урожайной Луной. Это связано с тем, что явление приходится на период сбора урожая.

Влияние полной Луны на деятельность человека

В период полнолуния возрастает эмоциональное напряжение, тревожность, раздражительность и чувствительность к стрессу. Люди более склонны к конфликтам и импульсивным поступкам. Возможны бессонница и обострение хронических заболеваний.

Медики советуют внимательнее следить за своим самочувствием, избегать тяжелых физических нагрузок, больше отдыхать, не перегружать себя работой или информацией.

В то же время период полнолуния может стать временем творческого подъема и концентрации. Главное — направлять свое внимание и энергию в правильное русло.

Что нельзя делать в полнолуние – народные поверья

В народе полнолуние всегда считали периодом особой силы, но и осторожности:

нельзя начинать важные дела, чтобы избежать задержек и неудач;

не стоит стричь волосы, чтобы не потерять жизненную энергию;

запрещено ссориться и выяснять отношения, чтобы не привлечь в жизнь еще больше негатива;

не рекомендуется выходить ночью на улицу без необходимости;

не следует проводить медицинские операции, так как возрастает риск осложнений и кровотечений;

нельзя принимать импульсивные решения – результат вас не удовлетворит;

занимать или брать в долг деньги;

переедать и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать в полнолуние – народные приметы

собирать лекарственные травы – считалось, что они приобретают двойную целебную силу;

завершать дела, подводить итоги;

медитировать, заниматься духовными практиками;

проводить обряды на богатство, любовь, здоровье.

наблюдать за Луной и загадывать желания;

очищать пространство вокруг себя, избавляться от всего ненужного;

анализировать свою жизнь, писать планы на будущее;

наблюдать за своим состоянием, чтобы лучше понимать эмоции и потребности.

