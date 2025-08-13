Укр Рус
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Полнолуние в сентябре 2025: когда ждать и что нельзя делать

повний Місяць
Фото: Unsplash

Полнолуние — это не только яркое явление на небосклоне, но и событие, которое может ощутимо повлиять на эмоциональное состояние, уровень энергии и поведение человека.

В этот период возрастает чувствительность и внутреннее напряжение, активизируется воображение, а реакции становятся более острыми. Чтобы заранее подготовиться к влиянию полнолуния, важно следить за лунным календарем.

Когда ждать полнолуния в сентябре 2025 года и чем особенна эта фаза спутника Земли — читайте далее в материале.

Когда будет полнолуние в сентябре 2025 года

Полная Луна в сентябре 2025 года появится на небе 7 числа в 21:08 по киевскому времени. В этот момент спутник Земли будет полностью освещен и хорошо заметен невооруженным глазом.

В народе полнолуние, которое ближе всего к осеннему равноденствию, называют Урожайной Луной. Это связано с тем, что явление приходится на период сбора урожая.

Влияние полной Луны на деятельность человека

В период полнолуния возрастает эмоциональное напряжение, тревожность, раздражительность и чувствительность к стрессу. Люди более склонны к конфликтам и импульсивным поступкам. Возможны бессонница и обострение хронических заболеваний.

Медики советуют внимательнее следить за своим самочувствием, избегать тяжелых физических нагрузок, больше отдыхать, не перегружать себя работой или информацией.

В то же время период полнолуния может стать временем творческого подъема и концентрации. Главное — направлять свое внимание и энергию в правильное русло.

Что нельзя делать в полнолуние – народные поверья

В народе полнолуние всегда считали периодом особой силы, но и осторожности:

  • нельзя начинать важные дела, чтобы избежать задержек и неудач;
  • не стоит стричь волосы, чтобы не потерять жизненную энергию;
  • запрещено ссориться и выяснять отношения, чтобы не привлечь в жизнь еще больше негатива;
  • не рекомендуется выходить ночью на улицу без необходимости;
  • не следует проводить медицинские операции, так как возрастает риск осложнений и кровотечений;
  • нельзя принимать импульсивные решения – результат вас не удовлетворит;
  • занимать или брать в долг деньги;
  • переедать и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать в полнолуние – народные приметы

  • собирать лекарственные травы – считалось, что они приобретают двойную целебную силу;
  • завершать дела, подводить итоги;
  • медитировать, заниматься духовными практиками;
  • проводить обряды на богатство, любовь, здоровье.
  • наблюдать за Луной и загадывать желания;
  • очищать пространство вокруг себя, избавляться от всего ненужного;
  • анализировать свою жизнь, писать планы на будущее;
  • наблюдать за своим состоянием, чтобы лучше понимать эмоции и потребности.
Связанные темы:

Місячний календарПолнолуние
