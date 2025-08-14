Растущая Луна в сентябре 2025: когда ждать прилив энергии

Растущая Луна — это период, когда большинство людей чувствуют прилив энергии и жизненных сил. Именно в эти дни легче начинать новые дела, формировать полезные привычки, планировать важные события и работать над воплощением замыслов.

В сентябре 2025 года Луна дважды войдет в фазу роста, поэтому важно не упустить период, который будет благоприятен как для планирования, так и для активных действий.

Когда будет растущая Луна в сентябре 2025 года

Растущая Луна в сентябре продлится с 1 по 6 число. Затем будет полнолуние, убывающая Луна и новолуние, а с 22 по 30 сентября – спутник Земли снова будет расти.

Сейчас смотрят

Оба периода считаются благоприятными для личностного развития, заключения важных сделок, совершения покупок и планирования будущего.

Растущая Луна в сентябре 2025 года — что можно и что нельзя делать

1-6 сентября — это период максимальной активности перед полнолунием. Сосредоточьтесь на достижении поставленных целей, концентрируйтесь на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Общий фон характеризуется продуктивностью и выносливостью. Однако не забывайте о важности баланса между отдыхом и работой.

22-23 сентября характеризуются обновлением энергии и созданием фундамента для будущих проектов. Общий энергетический фон способствует внутренней работе, планированию и формированию намерений. Доверяйте своей интуиции, уделите время внутренней работе и самоанализу, обращайте внимание на символы и знаки.

24-30 сентября — период оптимизма, активных действий, повышения энергии и выносливости. Можно постепенно увеличивать физические и интеллектуальные нагрузки. Благоприятное время для обучения, формирования новых привычек и знакомств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.