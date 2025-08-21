Сентябрь 2025 года обещает стать удачным месяцем для рыбалки, ведь в этот период летняя жара отступает, а рыба становится более активной в поисках пищи.

Впрочем, чтобы выбрать наиболее благоприятный день для выезда на водоем, стоит учитывать фазы Луны и погодные условия. Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на сентябрь 2025 года, чтобы ваши шансы на хороший улов возросли.

Календарь рыбалки на сентябрь 2025 года

Согласно лунному календарю на сентябрь 2025 года, наиболее активно рыба будет клевать во время Луны в фазе роста. В полнолуние (7 сентября) и новолуние (21 сентября) рыба осторожна и менее активна, что снижает вероятность удачной рыбалки.

Лучшие дни для рыбалки: 10-11, 24-29 сентября.

Хорошие дни для рыбалки: 1-2, 12-14, 23, 30 сентября.

Плохие дни для рыбалки: 3-4, 9, 15-18 сентября.

Очень плохие дни для рыбалки: 5-8, 19-22 сентября.

На что ловить рыбу в сентябре 2025 года

Щука и судак в сентябре 2025 года будут клевать на блесны, воблеры, живца, особенно они активизируются после похолодания. Окуни будут собираться в стаи, будут хорошо реагировать на твистеры и джиг-приманки.

Для карася и плотвы используйте поплавочные удочки. Ляща и карпа ловите на фидер с использованием различных каш и червей.

Используйте приманки ярких цветов, увеличивайте их размеры, чтобы привлечь более крупную рыбу. Ищите рыбу на глубине и в ямах.

Источник: Vlisi, Fish-master

