В октябре 2025 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.

Во время магнитных бурь возможны головные боли, проблемы со сном, раздражительность и быстрая утомляемость. Особенно внимательными стоит быть людям с хроническими заболеваниями.

Факты ICTV выяснили даты магнитных бурь в октябре 2025 года, чтобы вы могли заранее подготовиться и минимизировать возможные последствия.

Магнитные бури в октябре 2025 года

Согласно предварительным расчетам, магнитная буря средней силы накроет Землю 6 октября. Именно на эту дату приходится повышение Kp-индекса до уровня 6 баллов, что может повлиять на самочувствие многих людей.

Следующий период риска — 16-17 октября. В эти дни ожидаются умеренные магнитные бури, поэтому лучше не перегружать свой организм и не назначать важных дел. Также незначительные колебания геомагнитного поля возможны 25 октября.

Остальные дни второго месяца осени будут в основном спокойными. Kp-индекс будет держаться на уровне 2-3 баллов, что означает нормальное состояние магнитосферы. Однако прогнозы могут меняться в режиме реального времени, поэтому стоит следить за обновлениями специализированных служб.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Даже если магнитные бури имеют умеренную интенсивность, для людей с метеочувствительностью или хроническими заболеваниями это может стать вызовом. Чтобы лучше перенести эти дни, медики советуют:

пить достаточное количество воды, избегать стресса и переутомления;

высыпаться, соблюдать режим дня;

уменьшить физические и эмоциональные нагрузки;

больше времени проводить на свежем воздухе, отказаться от гаджетов хотя бы на несколько часов;

соблюдать здоровое питание, отказаться от кофеина, алкоголя, тяжелой и острой пищи.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и в случае необходимости проконсультироваться с врачом.

