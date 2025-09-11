Октябрь – время подготовки огорода и сада к зиме. Именно в этот период высаживают озимые культуры, сеют сидераты, удобряют почву и завершают основные сезонные работы.

Грамотно проведенные подзимние посевы помогут получить ранний и богатый урожай в следующем году.

Чтобы правильно спланировать все задачи, стоит обратиться к месячному посевному календарю, подготовленному Факты ICTV.

Посевной календарь на октябрь 2025 года – благоприятные дни для посадки

В октябре 2025 года лучшие периоды для посадок и подзимних работ – 4–6 и 12–14 октября. В эти даты можно смело высевать озимые овощи, зелень и сидераты, а также высаживать плодовые деревья и кусты.

Что и когда сеять в октябре 2025

Октябрь – самый удачный месяц для подзимних культур, которые хорошо перенесут холод и взойдут ранней весной.

Озимый чеснок – 4–6, 12–14 октября;

Морковь, свекла, петрушка корневая – 4–6, 12–14 октября;

Лук репчатый и шнитт – 4–6, 12–14 октября;

Зелень (шпинат, укроп, салаты, руккола, кинза, базилик) – 4–6, 12–14 октября;

Сидераты (горчица, рожь, фацелия, люпин) – 4–6, 12–14 октября.

Этот месяц также подходит для осенних посадок ягодных кустарников и плодовых деревьев.

Клубника, малина, смородина, крыжовник – 4–6, 12–14 октября;

Яблоня, груша, айва – 4–6, 12–14 октября;

Виноград, калина, шиповник, облепиха, рябина – 12–14 октября.

Для декоративных культур тоже есть удачные даты: хвойные породы, многолетники и живые изгороди хорошо приживутся именно в середине октября.

Посевной календарь на октябрь 2025 года – неблагоприятные дни для посадки

В октябре следует избегать работ, связанных с посадками и пересадками, в следующие даты: 1, 9, 29–31 октября.

В эти дни лучше посвятить время уборке участка, перекопке, борьбе с сорняками и мульчированию.

