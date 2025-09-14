В октябре 2025 года нас ждет сразу два периода растущей Луны. Астрологи считают, что это особое время, когда стоит ставить перед собой новые цели, строить планы и смело браться за важные дела.

Именно в дни растущей фазы легче находить вдохновение, укреплять отношения, заботиться о здоровье и закладывать фундамент для долгосрочных проектов.

Факты ICTV расскажут, в какие даты в октябре будет продолжаться растущая фаза Луны и что в эти дни можно делать, а от чего лучше воздержаться.

Когда будет растущая Луна в октябре 2025 года

Растущая фаза продлится с 1 по 6 октября, после чего наступит полнолуние. Уже 21 октября образуется новолуние, а с 22 по 31 октября Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 29 октября.

Растущая Луна в октябре 2025 года – что можно и нельзя делать

1 октября – семейный день. Хорошо проводить время с семьей, начинать долгосрочные дела, закладывать фундамент новых идей или бизнеса. Секс в этот день благоприятен для зачатия.

2 октября – день сильной энергии, который нельзя провести пассивно. Благоприятны спорт, активная работа, новые оздоровительные практики. В бизнесе – время активности.

3 октября – день любви и интуиции. Стоит заниматься медитацией, размышлениями, духовными практиками. В бизнесе удачно только спонсорство, другие дела будут сложными. Следует избегать тяжелой пищи, алкоголя и никотина.

4 октября – день обучения и переосмысления. Новые начинания нежелательны, лучше скорректировать планы или завершить рутину. Хорошее время для косметических процедур.

5 октября – день поиска истины и развития способностей. Хорошо начинать новые дела. Стоит беречь глаза, меньше времени проводить за экранами. Еда должна быть качественной и свежей.

6 октября – критический день, возможны ссоры и конфликты. Важно держать эмоции под контролем. Неблагоприятно начинать важные дела, хотя бизнес-процессы могут иметь успех.

22 октября – светлый день для планов на будущее. Хорошо обдумывать проекты, но не начинать новых дел. Нужно проработать подсознательные страхи и избегать тяжелых физических нагрузок, алкоголя, кофе и тяжелой пищи.

23 октября – день активности. Благоприятно начинать бизнес-проекты, оздоровительные программы, новые дела. Стоит быть щедрыми и добрыми и не переедать.

24 октября – день сильной энергии. Хорошо заниматься спортом, йогой, работать над собой и контролировать негативные мысли. Можно рисковать в новых начинаниях.

25 октября – день выбора и духовных практик. Стоит быть с семьей, избегать перегрузок. Хорошо молиться, просить прощения, советоваться с наставниками. Благоприятно сажать деревья, заниматься траволечением.

26 октября – день планирования и рутинных дел. Новые начинания нежелательны. В бизнесе – время внутренних перемен. Стоит избегать токсичных людей.

27 октября – день интуиции и созерцания. Благоприятен для науки, духовных практик, дыхательных упражнений, массажа и ароматерапии. Важна внутренняя тишина.

28 октября – переходный день, когда сила слова особенно важна. Стоит избегать ругательств и резких заявлений, берегите горло и дыхательные пути. Благоприятное время для хирургических операций.

29 октября – первая четверть. День очищения и новых начинаний. Хорошо отправляться в путешествия, начинать смелые дела, заниматься омоложением. Благоприятно работать с энергией огня.

30 октября – критический день иллюзий и соблазнов. Не стоит начинать новых дел. Лучше всего – завершать только необходимое. Избегайте алкоголя и крепкого кофе.

31 октября – семейный день. Хорошо начинать долгосрочные проекты, регистрировать бизнес, публиковать новые идеи. Благоприятное время для примирения. Это хорошее время для зачатия ребенка.

