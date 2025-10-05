Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и известный пловец Михаил Романчук устроили гендер-пати.

Марина Бех-Романчук раскрыла пол будущего ребенка

Марина Бех-Романчук, беременная от известного пловца Михаила Романчука, в своем блоге в Instagram раскрыла пол своего ребенка. Она поделилась трогательным видео.

На гендер-пате, которую устроили спортсмены, присутствовали близкие родственники и друзья. Пара предварительно спросила их предсказания пола малыша. Сама же легкоатлетка предположила, что ждет мальчика, тогда как Михаил высказал версию, что станет отцом дочери.

На видео, обнародованном легкоатлеткой, есть самый ожидаемый момент праздника. О поле будущего первенца пара узнала, стоя на деревянном помосте у водоема. Позади них в небо поднялся дым и искры фейерверка розового цвета.

– Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя, — написала Бех-Романчук.

К слову, на гендер-пате Марина была одета в светлое трикотажное платье с накидкой на плечах и удобными тапками с мехом. Михаил также выбрал светлый наряд — кремовую рубашку и классические брюки.

Фото: Instagram/Марина Бех-Романчук

