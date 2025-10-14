Растущая Луна — это период, когда ночное светило постепенно приобретает большую яркость, переходя от тонкого серпа к полному диску.

В это время большинство людей испытывают прилив энергии и жажду развития. Астрологи уверяют, что это самый благоприятный период для новых начинаний, обучения, творчества и укрепления отношений.

В ноябре 2025 года Луна дважды будет входить в фазу роста, поэтому важно не упустить период, когда стоит действовать активно и смело.

Когда будет растущая Луна в ноябре 2025 года

Растущая фаза продлится с 1 по 4 ноября, после чего наступит полнолуние. Уже 2 ноября образуется новолуние, а с 21 по 3 ноября Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 28 ноября.

Растущая Луна в ноябре 2025 года – что можно и что нельзя делать

1 ноября – день максимальной активности, используйте высокий уровень энергии для завершения важных дел.

2 ноября – благоприятный день для деятельности, требующей высокой концентрации. Сбалансируйте высокую активность с адекватным отдыхом.

3 ноября – не бойтесь самовыражаться, проявлять лидерские качества и начинать новые дела. Возможна склонность к импульсивным решениям и эмоциональным всплескам.

4 ноября — в этот день лучше уменьшить информационную и эмоциональную нагрузку. Избегайте конфликтных ситуаций и важных переговоров, уделите время качественному сну и отдыху.

21 ноября — день подходит для планирования и самоанализа. Можно смело начинать новые проекты. Не пренебрегайте интуицией, обращайте внимание на знаки.

22 ноября — благоприятный день для обучения, установления новых связей и различного рода активностей.

23 ноября — обратите внимание на равномерное распределение энергии между различными сферами жизни, постепенно увеличивайте физические и интеллектуальные нагрузки.

24 ноября — соблюдайте дисциплину и не бойтесь брать на себя ответственность. У вас хватит энергии на новые дела.

25 ноября — в этот день вы можете быть склонны к импульсивным, непредсказуемым поступкам. Проанализируйте последствия, прежде чем действовать.

26 ноября — энергетика дня способствует урегулированию конфликтов, достижению баланса и восстановлению справедливости.

27 ноября — в этот день вы можете почувствовать творческий подъем. Смело следуйте зову сердца и интуиции.

28 ноября — день активных действий, можете смело принимать важные решения. Увеличивайте физическую активность — организм способен выдержать интенсивные нагрузки.

29 ноября — используйте высокий уровень энергии для завершения важных дел. Концентрируйтесь на ключевых задачах, избегая распыления внимания.

30 ноября — день характеризуется высокой интенсивностью, продуктивностью и сосредоточенностью.

