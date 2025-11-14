Фазу растущей Луны считают периодом обновления, активности и вдохновения. В это время люди обычно испытывают прилив сил, рост мотивации и желание действовать.

Астрологи рекомендуют использовать период растущей Луны для начала новых дел, обучения, творчества, реализации важных решений и всего, что требует внутреннего ресурса.

В декабре 2025 года Луна дважды будет входить в фазу роста, поэтому важно не упустить эти периоды.

Когда будет растущая Луна в декабре 2025 года

Растущая фаза продлится с 1 по 4 декабря, после чего наступит полнолуние. Уже 20 декабря образуется новолуние, а с 21 по 31 декабря Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 27 декабря.

Растущая Луна в декабре 2025 года – что можно и что нельзя делать

1 декабря – энергетически сильный день, который ни в коем случае нельзя проводить пассивно. Можно работать как физически, так и умственно – энергии будет достаточно.

2 декабря – в этот день обостряется интуиция, могут сниться пророческие сны. Благоприятный день для свиданий, любви и медитации.

3 декабря — уделите время обучению и расширению горизонтов. Удачный день для стрижки и косметических процедур.

4 декабря — время для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Благоприятно начинать новые дела.

21 декабря — смело реализуйте все запланированное. Будьте щедрыми, не скупитесь на добрые дела и положительные эмоции.

22 декабря — день активной работы с негативными мыслями и эмоциями. Отказывайтесь от вредных привычек и не бойтесь рисковать.

23 декабря — не перегружайте себя как физически, так и эмоционально. День подходит для отдыха и медитации.

24 декабря — удачный день для построения творческих замыслов, но плохой для начала новых дел.

25 декабря — день подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик.

26 декабря — избегайте ссор, ругани и грубых слов, ведь это не приведет ни к чему хорошему.

27 декабря — благоприятный день для путешествий, командировок и переездов. Повезет людям, которые готовы рискнуть и идти в новое.

28 декабря — в этот день возможны беспричинные тревоги, страхи, грустные мысли. Не поддавайтесь негативу и проведите день в тишине.

29 декабря — семейный день, который желательно провести в кругу родных и близких. Можно начинать новые дела, особенно долгосрочные проекты.

30 декабря — день стоит провести активно. Займитесь спортом или начните новые оздоровительные практики.

31 декабря — доверяйте своей интуиции и сохраняйте внутреннее спокойствие. Удачный день для времени с семьей.

